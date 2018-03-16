Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат ГД: Аваков хочет запугать россиян на Украине, чтобы сорвать их участие в выборах

Политика
16 марта, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Ранее глава МВД Украины сообщил, что граждан РФ не будут допускать в российские диппредставительства для голосования на выборах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что заявления главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что граждан РФ не будут пускать в диппредставительства для голосования на выборах президента РФ, не могут быть осуществлены.

"Это не может соответствовать действительности. Прежде чем создать участки и участковые избирательные комиссии в помещениях наших диппредставительств, с МИД Украины все было согласовано", - заявил он ТАСС в пятницу.

По мнению Калашникова, "Аваков, как и некоторые отмороженные полевые командиры, пытается таким образом крикнуть как можно громче, что он против России". "Но при этом надо отдавать отчет, что все международные соглашения соблюдены. Что, он пойдет теперь лично не пускать? Это вряд ли, поскольку цель таких, как Аваков, - запугать людей, чтобы они не ходили", - считает глава комитета.

Калашников выразил сожаление в связи с такой позицией украинского министра. "Вместо того чтобы обеспечивать безопасность, глава МВД, наоборот, занимается тем, что нагнетает обстановку", - заключил он.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook, что граждан РФ не будут допускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Аваков, Арсен Борисович Калашников, Леонид Иванович (политик)
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе
3
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
4
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
5
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама