Выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму не состоялось

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Выступление делегации РФ на 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве не состоялось. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее сообщалось, что совет ООН по правам человека объявил на пятницу вынужденный перерыв в работе 37-й сессии из-за забастовки персонала женевской штаб-квартиры всемирной организации. Ряд российских СМИ сообщил, что из-за забастовки оказалось сорвано выступление российской делегации о нарушении Украиной прав жителей Республики Крым.

"Ничего не состоялось (выступление). Мы пришли вовремя, но зал был пуст. Забастовка", - сказал Молохов. Однако, по его словам, параллельно, несмотря на забастовку, проходили мероприятия в других залах.

"Самый главный вопрос, который для меня остался загадкой, по каким критериям и кто принимал решение о проведении, или не проведении этих мероприятий. Мне кажется, что это согласовывалось с украинской стороной, потому что вопрос касается Украины", - отметил собеседник агентства.

Молохов также сообщил, что ни ему, ни членам рабочей группы не сообщили о дате переноса слушаний доклада. "Сессия будет проходить неделю, но по повестке очень плотный график, не знаю, может, они перенесут на следующую, 38-ю сессию, которая пройдет в июне. Мы будем готовиться к ней, настаивать, чтобы нас заслушали", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что работа группы не приостанавливается. По его словам, уже подготовлен иск по водной блокаде полуострова, несколько десятков исков по энергоблокаде. "Есть другие площадки, кроме площадки ООН, где мы можем отстаивать права жителей Крыма - это европейские судебные инстанции... Мы обязательно этим будем заниматься", - пояснил руководитель рабочей группы.

Блокады Крыма

В ночь на 22 ноября 2015 года из-за аварии на ЛЭП в Херсонской области (Украина) полностью прекратились поставки электроэнергии из Украины в Крым. Без света на полуострове остались 1,9 млн человек, для экономии в регионе несколько месяцев применяли веерные отключения потребителей, а также до мая 2016 года действовал режим ЧС, связанный с дефицитом электроэнергии. По факту подрыва опор ЛЭП расследуется уголовное дело, организаторами теракта в России считают бывших лидеров экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа", которая запрещена в РФ.

Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде как для заполнения водохранилищ, так и для орошения.