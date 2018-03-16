Кадыров пригласил Навального в Чечню в качестве наблюдателя на выборах президента РФ

ГРОЗНЫЙ, 16 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил блогера Алексея Навального в Чечню в качестве наблюдателя на выборах президента РФ.

"Почему-то все интересуются, как мы воспринимаем идею Алексея Навального командировать "своих людей". Я не знаю, какой статус имеют "свои люди", но приглашаю всех, кто желает стать свидетелями голосования в Чечне, включая самого Навального, "его людей", наблюдателей из США, Европы, кого угодно приехать в воскресенье в Чечню, чтобы лично убедиться, как проходит голосование. Только нужно иметь при себе предусмотренный законом документ на право быть наблюдателями", - написал Кадыров в Telegram.

Глава республики подчеркнул, что Чечня - "самый спокойный, мирный и безопасный регион". "Общественный порядок в день выборов будет обеспечен в полной мере, как и при проведении других крупных общественно-политических мероприятий", - отметил он.

Кадыров также заявил, что ожидает "исключительно высокой" активности избирателей, и заверил, что "выборы в Чечне станут самыми прозрачными и демократичными из всех проводимых в мире".

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.