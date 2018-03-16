ЦИК: закон не запрещает кандидатам информировать о своей деятельности в день тишины

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Кандидаты в президенты в день тишины 17 марта могут информировать избирателей о своей деятельности, но не допускать при этом какой-либо агитации. Об этом сообщила в пятницу ТАСС секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

Пресс-служба кандидата в президенты от "Коммунистов России" Максима Сурайкина ранее сообщила, что в день тишины 17 марта он посетит Дагестан, "где проинформирует население о завершении своей избирательной кампании". В плане визита значится экскурсия по музею в сопровождении журналистов, семинар с наблюдателями и пресс-конференция.

Отвечая на вопрос, не нарушает ли проведение таких мероприятий запрет на агитацию в день тишины, Гришиной сказала, что все будет зависеть от содержания выступлений кандидата.

"Запрета информировать о своей деятельности нет, но без нарушения агитационных запретов. В принципе, это достаточно сложно сделать, не нарушая закон, но можно постараться", - отметила секретарь ЦИК.

Например, кандидат может проинформировать избирателей и журналистов о том, где он будет голосовать 18 марта, сколько наблюдателей направит на избирательные участки, пояснила Гришина. "Но что касается СМИ, они тоже должны помнить, что они должны объективно, достоверно и сбалансированно освещать, не оказывая предпочтения кандидатам", - напомнила она.

День тишины уже начался в восточных регионах России, для Камчатского края и Чукотского автономного округа запрет на предвыборную агитацию вступил в силу в 15:00 мск. В Москве день тишины наступит в 00:00 мск 17 марта. Выборы президента России пройдут 18 марта.