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Собянин: в Москве провокации на выборах президента РФ не пройдут

Политика
16 марта, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Мэр города отметил, что порядок голосования не по месту регистрации не приведет к провокациям и "каруселям"

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города не допустят провокаций в ходе выборов президента РФ 18 марта. Об этом он написал в своем персональном сайте.

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"На выборах 18 марта будет действовать новый для москвичей порядок голосования не по месту регистрации - "мобильный избиратель". Суть в том, что каждый человек сможет проголосовать на любом избирательном участке, если он заранее подал заявление в территориальную избирательную комиссию, многофункциональный центр или через сайт госуслуг. Разумеется, проголосовать можно только один раз независимо от количества поданных заявлений", - сказал он.

Комментируя бытующие в обществе слухи о том, что данное нововведение чревато множеством потенциальных нарушений, при которых один человек может проголосовать несколько раз, Собянин подчеркнул, что порядок голосования не по месту регистрации не приведет к провокациям и "каруселям".

"Прием заявлений о голосовании не по месту жительства закончился четыре дня назад. Чтобы избежать дублирования, ЦИК и Мосгоризбирком за эти дни провели сверку списков "мобильных избирателей", - отметил градоначальник. Он напомнил, что "мобильный избиратель" будет включен в список только на одном участке, который был указан в первом заявлении. Второе и любое последующее заявления аннулированы.

"Чтобы помочь добросовестно заблуждающимся гражданам, подавшим несколько заявлений о голосовании на разных участках, Мосгоризбирком разошлет им sms-сообщения с разъяснением их ошибки и адресом единственного избирательного участка, где они смогут проголосовать", - написал мэр.

По его данным, порядка 40 граждан подали от 3 до 8 заявлений на разных участках для голосования не по месту жительства. Собянин напомнил и об уголовной ответственности за попытки подобных провокаций, поскольку данное правонарушение регламентируется статьей 142.2. УК РФ "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме". Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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