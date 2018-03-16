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Джонсон нарушил протокол и не пожал руку Яковенко на встрече в британском МИД

Политика
16 марта, 20:24 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, марта. /ТАСС

Посол РФ в Великобритании подчеркнул, что британский министр иностранных дел Борис Джонсон "всем своим видом продемонстрировал свое возмущение политикой России"

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ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Отказ от рукопожатия при вызове в МИД Великобритании посла того или иного государства является протокольной практикой. Об этом сообщил в пятницу в интервью российским журналистам посол России в Великобритании Александр Яковенко.

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Он комментировал сообщения о том, что министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон не стал пожимать руку главе российской дипломатии в этой стране по его прибытии в британский МИД после вызова в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда вызывают посла", - пояснил Яковенко. По его словам, Джонсон "всем своим видом продемонстрировал свое возмущение политикой России". "Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", - отметил дипломат.

"Но мы воспринимаем все эти вещи спокойно, - продолжил Яковенко. - Для меня разговор с министром даже по такому неприятному для них поводу - это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать".

Яковенко добавил, что в таких случаях всегда комментирует излагаемую ему позицию, приводя необходимые аргументы. "В частности, я спросил министра Джонсона о том, как следует рассматривать заявления и угрозы в парламенте нанести киберудар против России, но мне ничего не ответили, сказав: "Господин посол, вы, видимо, неправильно поняли".

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Персоны
Джонсон, Борис Скрипаль, Сергей Викторович Яковенко, Александр Владимирович
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