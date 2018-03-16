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Москалькова обратится в Совет Европы и ООН из-за нарушения прав россиян на Украине

Политика
16 марта, 20:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Омбудсмен считает решение украинских властей о недопуске граждан России в диппредставительства РФ для голосования на выборах президента грубым нарушением прав человека

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Европы и ООН в связи о решением украинских властей о недопуске россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента РФ. Об этом российский омбудсмен заявила в пятницу ТАСС.

"Считаю решение украинских властей о недопуске граждан России в дипломатические представительства РФ для голосования на выборах президента грубым нарушением прав человека и буду обращаться с БДИПЧ ОБСЕ, Совет Европы и ООН", - сказала она.

Москалькова выразила удивление тем, что Украина, заявляющая о своем стремлении войти в Евросоюз, предпринимает действия, противоречащие международным стандартам. "Это решение украинских властей является грубым нарушением международных стандартов и демократических принципов в области избирательного права. Трудно представить, что это делает страна, заявляющая о своем намерении войти в Евросоюз", - подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ.

В пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением лиц с дипломатическим статусом, не будут пускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Аваков также проинформировал, что в пятницу в МВД был вызван временный поверенный в делах РФ на Украине, и до его сведения была доведена эта официальная позиция украинской стороны.

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