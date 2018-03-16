Посол РФ: тема закрытия вещания RT снята с повестки дня в Великобритании

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Тема закрытия вещания телеканала RT снята с повестки дня в Великобритании после заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщил в пятницу в интервью российским журналистам посол России в Великобритании Александр Яковенко.

По его словам, британским властям "очень не нравится, прежде всего официозу, то, что говорится на RT", хотя телезрители смотрят этот телеканал "с большим удовольствием". "Если мне не изменяет память, они идут на втором месте по популярности после Би-би-си. Естественно это очень сильно раздражает, так как там другие точки зрения", - заметил посол. "Так что после выступления Захаровой эту тему сняли", - сказал Яковенко.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom допустил возможность лишения российской телекомпании RT лицензии на вещание в стране, если власти Великобритании придут к выводу, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери стояла Россия.

Во вторник Захарова заявила в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", что ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон примет решение о прекращении вещания телеканала RT.