МИД РФ: участники "шестерки" подтвердили соблюдение Ираном обязательств по ядерной сделке

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Шестерка" международных посредников (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) и Иран подтвердили неукоснительное соблюдение Тегераном договоренностей в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ по итогам заседания совместной комиссии стран "шестерки" и Ирана при координации со стороны Евросоюза.

"Все участники приветствовали неукоснительное соблюдение Ираном обязательств в рамках всеобъемлющих договоренностей, что регулярно подтверждается со стороны МАГАТЭ. Это прямое подтверждение того, что СВПД справляется со своими задачами в том, что касается обеспечения исключительно мирного характера иранской ядерной программы", - указали в дипведомстве.

Как сообщили в Москве, участники также констатировали, что "выполнение Ираном "ядерной" части договоренности должно сопровождаться добросовестной и полноценной реализацией обязательств соответствующих сторон по обеспечению условий для плодотворного торгово-экономического и финансового сотрудничества с Ираном, а также развития взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии". При этом российская сторона, обратили внимание в МИД, "особо подчеркнула, что нарушение заложенных в СВПД принципов и отклонение от его базовой философии неизбежно ударит по режиму нераспространения ядерного оружия и призвала все политически здравые силы объединиться вокруг договоренностей в интересах поддержания международного мира и безопасности".

Совместная комиссия стран "шестерки" и Ирана остается единственным механизмом, уполномоченным рассматривать ход выполнения СВПД.

СВПД по иранской ядерной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

3 октября 2017 года Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Ирану. Он отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе, по его утверждению, США прекратят свое участие в СВПД.