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Захарова: все решения по ответным мерам по отношению к Великобритании приняты

Политика
16 марта, 20:49 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что эти решения будут доведены до британской стороны в ближайшее время

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Все решения по ответным мерам Лондону приняты, они будут доведены до британской стороны в ближайшее время. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Все решения российской стороной приняты, и в ближайшее время будут доведены как до британской стороны, так и до общественности", - сказала Захарова.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергает свою причастность к инциденту. В Москве анонсировали принятие скорых ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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