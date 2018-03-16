Захарова: все решения по ответным мерам по отношению к Великобритании приняты

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Все решения по ответным мерам Лондону приняты, они будут доведены до британской стороны в ближайшее время. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все решения российской стороной приняты, и в ближайшее время будут доведены как до британской стороны, так и до общественности", - сказала Захарова.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергает свою причастность к инциденту. В Москве анонсировали принятие скорых ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов.