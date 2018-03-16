Толстой предлагает обсудить ситуацию с голосованием россиян на Украине на совете ПА ОБСЕ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Петр Толстой предлагает созвать специальное заседание постоянного совета ПА ОБСЕ для обсуждения намерения властей Украины сорвать голосование граждан РФ на территории этой страны.

"Я считаю, что эта ситуация должна быть вынесена на обсуждение Парламентской ассамблеей ОБСЕ, вплоть до созыва специального заседания постоянного совета этой организации", - заявил он ТАСС.

По мнению Толстого, то, что Украина намерена сорвать выборы президента России на своей территории, "заслуживает самого пристального внимания и реакции со стороны международных организаций". "Хватит без конца обсуждать Крым и Донбасс, тратить время на истерики и однотипные резолюции украинских депутатов в то время, когда есть реальные проблемы с правами человека в этой псевдоевропейской стране", - призвал российский парламентарий.

Толстой пояснил, что в случае, если "власти Украины вовремя не опомнятся и осуществят задуманное", они нарушат целый ряд международных договоров, в частности, статью 36 Венской конвенции о консульских сношениях, статью 14 Консульской конвенции между Россией и Украиной, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. "Все эти документы гарантируют гражданам свободу взаимодействия с консульскими должностными лицами своего государства и невмешательство в эти отношения представителей второй стороны", - напомнил думский вице-спикер.

Таким образом, констатировал он, министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил "намерение страны нарушить целый ряд норм международного права, защищающих права человека и его основные свободы, среди которых избирательное право". "А если учесть, что речь идет о десятках тысяч граждан России, то срыв голосования на территории Украины является ничем иным, как вмешательством в наши выборы с целью повлиять на их результат", - убежден депутат.

Голосование на Украине под угрозой

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Ранее глава МВД Украины сообщил, что граждан РФ не будут допускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Он написал на своей странице в Facebook, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

Как сообщил ранее ТАСС член ЦИК РФ Василий Лихачев, на консульском учете на Украине стоят 72 тыс. граждан России, имеющих право участвовать в выборах президента РФ.