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Толстой предлагает обсудить ситуацию с голосованием россиян на Украине на совете ПА ОБСЕ

Политика
16 марта, 21:55 UTC+3

Вице-спикер Госдумы считает, что решение властей Украины не допустить голосования россиян на выборах президента РФ можно расценивать как попытку вмешательства в российские выборы

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Петр Толстой предлагает созвать специальное заседание постоянного совета ПА ОБСЕ для обсуждения намерения властей Украины сорвать голосование граждан РФ на территории этой страны.

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"Я считаю, что эта ситуация должна быть вынесена на обсуждение Парламентской ассамблеей ОБСЕ, вплоть до созыва специального заседания постоянного совета этой организации", - заявил он ТАСС.

По мнению Толстого, то, что Украина намерена сорвать выборы президента России на своей территории, "заслуживает самого пристального внимания и реакции со стороны международных организаций". "Хватит без конца обсуждать Крым и Донбасс, тратить время на истерики и однотипные резолюции украинских депутатов в то время, когда есть реальные проблемы с правами человека в этой псевдоевропейской стране", - призвал российский парламентарий.

Толстой пояснил, что в случае, если "власти Украины вовремя не опомнятся и осуществят задуманное", они нарушат целый ряд международных договоров, в частности, статью 36 Венской конвенции о консульских сношениях, статью 14 Консульской конвенции между Россией и Украиной, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. "Все эти документы гарантируют гражданам свободу взаимодействия с консульскими должностными лицами своего государства и невмешательство в эти отношения представителей второй стороны", - напомнил думский вице-спикер.

Таким образом, констатировал он, министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил "намерение страны нарушить целый ряд норм международного права, защищающих права человека и его основные свободы, среди которых избирательное право". "А если учесть, что речь идет о десятках тысяч граждан России, то срыв голосования на территории Украины является ничем иным, как вмешательством в наши выборы с целью повлиять на их результат", - убежден депутат.

Голосование на Украине под угрозой

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Ранее глава МВД Украины сообщил, что граждан РФ не будут допускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Он написал на своей странице в Facebook, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

Как сообщил ранее ТАСС член ЦИК РФ Василий Лихачев, на консульском учете на Украине стоят 72 тыс. граждан России, имеющих право участвовать в выборах президента РФ.

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