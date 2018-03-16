Лавров: глобальная ПРО США создана не для защиты от КНДР или Ирана, а для окружения РФ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глобальная система противоракетной обороны (ПРО) была создана США не для защиты от угрозы, якобы исходящей от Ирана и КНДР, а для того, чтобы окружить территорию России по всему периметру границы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью СМИ Вьетнама и Японии в преддверии визитов в эти страны.

По его словам, последние 15 лет Москва пробует убедить Вашингтон в пагубности его решения выйти из договора об ограничении систем ПРО. "Мы пытались создать механизм совместного рассмотрения вопросов защиты от баллистических ракет, все наши усилия были тщетны, - сказал министр. - Все, что делали наши американские коллеги, убеждало нас, что эта глобальная система противоракетной обороны создается не для парирования угроз, исходящих от Ирана и Северной Кореи, а для того, чтобы окружить РФ по всему периметру этими противоракетными системами, которые, по оценке наших военных, реально были нацелены на то, чтобы обесценить наш стратегический ядерный потенциал".

"Мы об этом честно говорим нашим японским друзьям, объясняем, что для того, чтобы снять все раздражители в наших отношениях, о чем договаривались президент России [Владимир Путин] и премьер-министр Японии [Синдзо Абэ] - убирать раздражители, углублять сотрудничество, наращивать стратегические и дружественные отношения для того, чтобы к этой цели двигаться, придется рассматривать те вопросы, которые мы сейчас обсуждаем - как сопоставлять задачи снятия проблем в наших отношениях с тем, что американская противоракетная оборона, представляющая угрозу для нас, будет находиться на японской территории", - указал глава МИД РФ.

Он также подчеркнул, что устойчивое решение вопросов безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно принять не через блоковый подход, а только на инклюзивной основе, когда "все заинтересованные стороны садятся за одним столом, излагают свои озабоченности и начинают переговоры, призванные выработать общий знаменатель". "Это японское суверенное право - принимать решения о военных альянсах, наше суверенное право - делать выводы, насколько эти договоренности, в частности, система противоракетной обороны, влияет на нашу безопасность, - отметил Лавров. - Думаю, ни у кого здесь не должно быть никаких обид. Мы готовы к диалогу, в том числе и по этой теме".

Сотрудничество Японии и США в сфере ПРО

Планы военного сотрудничества США и Японии, в том числе по размещению на Японских островах элементов глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США, затрагивают национальную безопасность России, о чем Москва откровенно говорит партнерам в Токио. Об этом также заявил Сергей Лавров.

"Мы откровенно говорим нашим японским друзьям, что отношения Японии с США в военной сфере, в том числе планы, которые уже начинают материализовываться по развертыванию на Японских островах, наряду с Республикой Кореей, азиатского сегмента глобальной противоракетной обороны США, напрямую затрагивают вопросы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации", - отметил Лавров.

Вместе с тем он подчеркнул, что Япония, безусловно, является суверенным государством, самостоятельно принимающим решения на основе своей внешней и оборонной политики. "Это в полной мере относится и к тому, на каких условиях функционирует альянс Японии с США. Ни здесь, ни в каком-либо другом случае мы не можем диктовать - это не наши методы выступать с требованиями, ультиматумами", - заметил глава МИД РФ.

19 декабря 2017 года правительство Японии приняло решение о размещении на севере и юго-западе главного острова страны Хонсю ориентировочно в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые, как заверяет Токио, должны обезопасить страну от ударов баллистических и, возможно, крылатых ракет. Эти комплексы будут закуплены в США и обойдутся примерно в 100 млрд иен (около $889 млн) каждый.

Как ранее предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переброска в Японию наземных комплексов ПРО Aegis Ashore негативно повлияет на отношения Москвы и Токио, включая диалог по проблеме мирного договора. Она обратила внимание, что комплексы оснащаются универсальными вертикальными пусковыми установками (УВПУ) Mk 41, которые способны применять и ударное вооружение. По ее словам, это станет нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Консультации по стратегической стабильности

Глава МИД РФ отметил, что Москва готова возобновить консультации по стратегической стабильности с американскими коллегами и не будет делать из этого диалога каких-то секретов.

Как отметил министр, сегодня Вашингтон последовательно уклоняется от диалога по противоракетной обороне. "Правда, недавно они вновь подтвердили заинтересованность возобновить консультации по вопросам стратегической стабильности с РФ, - обратил внимание глава российского дипведомства. - Мы к этому готовы и будем в контакте с нашими японскими соседями, информировать их о наших оценках того, как эти консультации с американцами развиваются. Не будем делать из этого каких-то секретов".

Лавров подчеркнул, что Токио имеет право на выбор методов обеспечения своей безопасности, выбор своих партнеров, а также форм военного сотрудничества с ними. "Мы, конечно, имеем полное право оценивать, как эти договоренности на наших границах влияют на безопасность Российской Федерации", - добавил он.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и устранению проблем в двусторонних отношениях идут под председательством заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и старшего заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона. 8 марта Шэннон заявил ТАСС, что ожидает предложений от Рябкова для согласования даты и места проведения очередного раунда консультаций.