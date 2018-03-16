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Лавров рассчитывает, что страны Европы возобновят диалог с РФ в формате "два плюс два"

Политика
16 марта, 23:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

По словам главы МИД России, "замораживать каналы сотрудничества по меньшей мере недальновидно"

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что страны Европы возобновят диалог с Россией в формате "два плюс два" (встречи глав МИД и Минобороны). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ в преддверии поездки в эти страны.

Лавров отметил, что год назад состоялась российско-японская встреча в таком формате, причем именно Токио стал инициатором его возобновления.

"Рассчитываю, что и другие страны, с которыми мы создали такой формат, поступят таким же образом. Прежде всего, это европейские страны. У них тоже возобновился интерес к тому, чтобы начать работать в таком формате", - сказал министр.

"Они понимают, что замораживать каналы сотрудничества по меньшей мере недальновидно, контрпродуктивно, во вред тому, кто этим занимается", - подчеркнул он.

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