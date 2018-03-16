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Более 500 человек досрочно проголосовали на выборах президента в горном районе Ингушетии

Политика
16 марта, 23:38 UTC+3 МАГАС МАГАС 16, марта. /ТАСС

В голосовании приняли участие не только пограничники, но и их семьи, которые проживают на территории застав

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МАГАС, 16 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента РФ завершилось в Ингушетии, участие в нем приняли 544 человека - пограничники, которые служат на труднодоступных погранзаставах, их семьи и сотрудники отряда мобильных действий Погрануправления ФСБ России по республике. Об этом ТАСС сообщил председатель территориальной комиссии Джейрахского района Аслан Ахриев.

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"В горах семь погранзастав и один отряд мобильных действий Погрануправления ФСБ, от них нам поступило 510 заявок на досрочное голосование, но в итоге, по факту, изъявили желание проголосовать 544 человека. Голосовали не только пограничники, но и их семьи, которые проживают на территории заставы", - рассказал Ахриев.

По его словам, члены избирательной комиссии с 14 марта выезжали в отдаленную местность "с переносной урной и наблюдателями". "Все урны у нас прозрачные, закрытые пломбами. Вскрыть урны будет можно только после окончания выборов", - отметил Ахриев.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В этот день в Ингушетии откроются 137 избирательных участков.

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