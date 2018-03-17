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В России проходит день тишины перед выборами президента

Политика
17 марта, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Кандидаты и партии в течение 17 марта не могут вести агитацию

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. День тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация, проходит в России перед выборами президента.

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В соответствии с законом "О выборах президента РФ", предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Таким образом, на части территорий запрет на агитацию уже вступил в силу. В самых восточных регионах страны - Камчатке и Чукотке, с которыми Москву разделяет 9 часов, - день тишины наступил еще в 15:00 мск пятницы. В Калининграде - самом западном регионе России - день тишины начнется в 01:00 мск.

Кандидаты и партии в течение 17 марта не могут вести агитацию - проводить митинги, встречи избирателей, организовывать раздачу листовок. Такая норма существует в законодательстве многих стран мира, чтобы дать избирателю возможность сделать осознанный выбор без какого-либо давления.

Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина напомнила в пятницу на заседании комиссии о недопустимости агитации в день тишины, а также проведения лотерей, связанных с выборами, и подкупа избирателей.

"Не допускается подкуп избирателей, под которым подразумевается вручение материальных ценностей в совокупности с предвыборной агитацией. В день тишины и в день выборов предвыборная агитация невозможна", - сказала она.

Также, по словам Гришиной, закон запрещает проведение лотерей и "других основанных на риске игр". "Но при этом законодательство содержит четкое ограничение относительно того, что такое лотерея. Это мероприятие, которое связано с материальным участием граждан и затем с розыгрышем призов", - уточнила она.

Размещенные ранее плакаты остаются

Запрет на распространение не касается материалов Центризбиркома и региональных комиссий с призывом прийти на выборы и информацией о времени и месте голосования.

Демонтировать размещенные ранее в соответствии с законом, то есть не ближе, чем за 50 метров от избирательных участков, агитационные баннеры и билборды не нужно.

За днем тишины последует непосредственно день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию. Запрет будет действовать до 21:00 мск 18 марта, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

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Камчатский край Калининградская область Выборы президента РФ - 2018 Чукотский автономный округ
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