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Постпред РФ в Вене: соглашение по иранскому атому не требует дополнений

Политика
17 марта, 0:12 дата обновления: 17 марта, 0:28 UTC+3

По словам Михаила Ульянова, план действий по ядерной программе Исламской Республики представляет собой чрезвычайно хрупкий баланс интересов

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ВЕНА, 17 марта. /ТАСС/. Россия уверена, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе не требует каких-либо дополнительных договоренностей. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам заседания Совместной комиссии Ирана и международной "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) на уровне политических директоров по рассмотрению выполнения СВПД.

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По его словам, план действий по ядерной программе Исламской Республики нужно оставить в покое, поскольку он представляет собой чрезвычайно хрупкий баланс интересов. "Если вдруг у всех заинтересованных сторон появится желание договориться о чем-то дополнительно без прямой привязки к СВПД и без ущерба для этого плана, то это вопрос политической воли и готовности сторон. Но, на наш взгляд, необходимости в каких-либо дополнительных договоренностях на сегодняшний день совершенно нет", - сказал Ульянов.

"Я так понимаю, что западные страны обеспокоены иранской ракетной программой и ведут дело к тому, чтобы поставить эту программу в такие рамки, которые бы их удовлетворили. Могу только подтвердить, что никакого отношения к СВПД эта тема не имеет", - констатировал он.

Участники Совместной комиссии на уровне политических директоров Ирана и "шестерки" на регулярной основе один раз в квартал собираются на заседания в Вене, чтобы обсудить весь спектр вопросов, связанных с выполнением СВПД. Председательствует на встречах по поручению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини генеральный секретарь внешнеполитической службы Европейского союза Хельга Шмид. Предыдущее заседание состоялось 13 декабря 2017 года. Россию на заседании 16 марта этого года представлял новый постпред РФ в Вене Ульянов.

СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Исламская Республика обязалась ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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Персоны
Могерини, Федерика Ульянов, Михаил Иванович (дипломат)
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