Посол РФ в Лондоне: бизнес Британии и России обеспокоен обострением отношений двух стран

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Российский бизнес, ведущий свою деятельность в Великобритании, и британские компании, работающие в России обеспокоены в связи с обострением отношений двух стран на политическом уровне. Об этом сообщил в пятницу в интервью российским журналистам посол России в Великобритании Александр Яковенко.

"Целый ряд компаний - BP, Royal Dutch Shell, AstraZeneca, которые активно работают в России, и наши компании, работающие здесь в Великобритании, они конечно же, смотрят на это просто с ужасом", - отметил дипломат.

Посол РФ сообщил, что в предстоящий понедельник у него состоится встреча с вице-президентом BP Питером Черроу. "Мы, естественно, будем обсуждать британскую политику, но я должен сказать, что Россия является надежным партнером для британского бизнеса, потому что мы отделяем ту вакханалию, которая происходит на политическом уровне в Великобритании, от тех людей, которые хотят выстраивать нормальные отношения", - подчеркнул Яковенко.

По его словам, Россия не заинтересована в сокращении экономических связей с Великобританией. "Это касается не только Соединенного Королевства, но и других стран мира, поскольку наша главная задача - это создавать максимально благоприятные условия для развития России. Будем надеяться, что британская сторона не пойдет по пути дальнейшей эскалации санкционного режима", - заметил посол РФ.

Отношения между Москвой и Лондоном резко испортились в связи с делом об отравлении в городе Солсбери осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду обвинила Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.