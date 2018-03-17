На Сахалине из-за непогоды не смогут проголосовать 15 человек

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вертолет в последний день досрочного голосования не смог вылететь к избирателям на остров Монерон Сахалинской области, а до этого - на мыс Терпения. В общей сложности на выборах президента страны не смогут проголосовать 15 человек, сообщил ТАСС начальник организационно-правового отдела избирательной комиссии Сахалинской области Алексей Большаков.

"Была сегодня попытка, комиссия уже находилась в вертолете, однако метеослужба объявила об опасности обледенения судна. Температура около ноля прыгает, поэтому диспетчеры, летчики приняли решение о том, что небезопасно вылетать на остров Монерон", - сказал Большаков.

Он уточнил, что на Монероне - острове в 40 км от юго-западного побережья Сахалина - не смогут проголосовать пять человек - сотрудники одноименного природного парка, маяка, метеорологи.

Большаков сообщил, что ранее вертолет также не смог попасть к избирателям на мыс Терпения на юге Сахалина. Принять участие в выборах там не смогут десять человек - метеорологи, сотрудники маяка и станции радионаблюдения.

"На Монерон и мыс Терпения с Южно-Сахалинска пытались вылететь неоднократно с самого начала досрочного голосования, однако сделать это не удалось из-за погоды... Все понимают суровые условия сахалинские. Рисковать недопустимо. Эти 15 человек не смогут проголосовать, поскольку досрочное голосование завершается сегодня, 18 марта к ним не полетят", - сказал Большаков.

В настоящее время в Южно-Сахалинске идет снег, температура воздуха около -3 градусов, скорость ветра - 5-6 м/с. На утро субботы, по данным областного избиркома, досрочно проголосовало почти 9 тыс. человек. Выборы президента РФ состоятся в 18 марта.