Посол Великобритании прибыл в МИД РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу прибыл в эти минуты в МИД РФ, передает корреспондент ТАСС с места событий. Дипломат был вызван в субботу в здание министерства на Смоленской площади.

Как ожидается, до сведения посла будут доведены ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из-за обвинений в якобы отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул 16 марта, что Москва обязательно вышлет британских дипломатов.

Как заявила ТАСС в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "все решения российской стороной приняты и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны". "Этот ответ мы как вежливые люди сначала доведем до наших британских коллег, в отличие от них, когда они хватаются за микрофон, чтобы объявить, что во всем виновата Россия", - отметил ранее Сергей Лавров.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери. В данный момент сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению и объявили о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергает свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных мер.