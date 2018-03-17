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Посол Великобритании прибыл в МИД РФ

Политика
17 марта, 10:05 дата обновления: 17 марта, 11:03 UTC+3

Ожидается, что до сведения Лори Бристоу будут доведены ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов

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Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в РФ Лори Бристоу

Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в РФ Лори Бристоу

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу прибыл в эти минуты в МИД РФ, передает корреспондент ТАСС с места событий. Дипломат был вызван в субботу в здание министерства на Смоленской площади.

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Хронология скандала с отравлением Сергея Скрипаля

Как ожидается, до сведения посла будут доведены ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из-за обвинений в якобы отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул 16 марта, что Москва обязательно вышлет британских дипломатов.

Как заявила ТАСС в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "все решения российской стороной приняты и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны". "Этот ответ мы как вежливые люди сначала доведем до наших британских коллег, в отличие от них, когда они хватаются за микрофон, чтобы объявить, что во всем виновата Россия", - отметил ранее Сергей Лавров.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери. В данный момент сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению и объявили о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергает свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных мер.

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Персоны
Бристоу, Лори Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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