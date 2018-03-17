Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает британское генконсульство в Петербурге

Политика
17 марта, 11:16 дата обновления: 17 марта, 12:03 UTC+3

Также Москва прекращает деятельность Британского совета

Поделиться
Материал из 1 страницы
Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в РФ Лори Бристоу

Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в РФ Лори Бристоу

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Смотрите также

Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье

В пятницу в российское министерство был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которого проинформировали от ответных мерах РФ в связи с провокационными действиями британской стороны.

"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой. В связи с неурегулированностью статуса Британского совета в Российской Федерации прекращается его деятельность", - говорится в заявлении МИД.

"Британская сторона, - подчеркнули в министерстве, - предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

Британский совет

Британский совет - международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. Организация ведет деятельность более чем в 100 странах и оказывает поддержку проектам в сфере высшего образования, креативной экономики, архитектуры, дизайна, литературы, кино, музыки, визуального и изобразительного искусства. Первый офис Британского совета на территории РФ открылся в Москве в 1992 году. После этого филиалы организации действовали в ряде российских городов. С 1 января 2008 года функционирование всех региональных отделений Британского совета в России, за исключением центрального офиса, было прекращено как несоответствующее российскому законодательству. 

Смотрите также

Посол РФ в Лондоне: России удалось перевести дело Скрипаля в международно-правовое поле

Макрон: все указывает на виновность России в нападении на Скрипаля в Солсбери

Глава комитета Конгресса США призвал Трампа ввести санкции против РФ из-за дела Скрипаля

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Бристоу, Лори
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает британское генконсульство в Петербурге
2
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
3
Посол Великобритании прибыл в МИД РФ
4
В ЦИК РФ ответили на критику Госдепа в связи с недопуском "наблюдателей от СМИ" на выборы
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
На ярмарке в Португалии представили самую дорогую в мире шоколадную конфету
7
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое? Еще не поздно выбрать участок для голосования. Рассказываем как