РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает британское генконсульство в Петербурге

МОСКВА, 17 марта. Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В пятницу в российское министерство был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которого проинформировали от ответных мерах РФ в связи с провокационными действиями британской стороны.

"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой. В связи с неурегулированностью статуса Британского совета в Российской Федерации прекращается его деятельность", - говорится в заявлении МИД.

"Британская сторона, - подчеркнули в министерстве, - предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

Британский совет

Британский совет - международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. Организация ведет деятельность более чем в 100 странах и оказывает поддержку проектам в сфере высшего образования, креативной экономики, архитектуры, дизайна, литературы, кино, музыки, визуального и изобразительного искусства. Первый офис Британского совета на территории РФ открылся в Москве в 1992 году. После этого филиалы организации действовали в ряде российских городов. С 1 января 2008 года функционирование всех региональных отделений Британского совета в России, за исключением центрального офиса, было прекращено как несоответствующее российскому законодательству.