Косачев: Россия будет пристально следить за ситуацией с голосованием на Украине

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключает возможность провокаций против российских граждан и наличие прямой угрозы их жизни и здоровью на Украине в день голосования на выборах президента РФ.

"Вызывает большую озабоченность эта ситуация (с голосованием на Украине - прим. ТАСС). Мы понимаем, что возможны провокации и возможны прямые угрозы безопасности, здоровью и жизни наших граждан со стороны националистических структур на Украине", - сказал он в субботу на встрече с международными наблюдателями на выборах главы российского государства.

Он добавил, что такие угрозы высказывают открыто, а власти Украины на это никак не реагируют. "Это вызывает у нас очень большую тревогу. Будем самым внимательным образом следить за происходящим", - подчеркнул глава международного комитета Совфеда.

В пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением лиц с дипломатическим статусом, 18 марта не пропустят в российские дипломатические представительства для голосования на выборах президента РФ. Аваков также проинформировал, что в пятницу в МВД был вызван временный поверенный в делах РФ на Украине, до его сведения была доведена эта официальная позиция украинской стороны.