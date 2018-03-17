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Слуцкий назвал абсолютно адекватным ответом высылку из России 23 британских дипломатов

Политика
17 марта, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что "если британские власти продолжат подобную линию, РФ, как и было заявлено, оставляет за собой право и на другие ответные действия"

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал абсолютно адекватным ответом на действия Лондона высылку из России 23 дипломатов Великобритании и прекращение деятельности Британского совета.

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"Объявление персонами нон-грата 23 дипломатов Великобритании абсолютно адекватный и симметричный ответ действиям Лондона, где была развернута настоящая провокационная кампания по очернению России в связи с делом [экс-полковника ГРУ, обвиненного в России в шпионаже в пользу Великобритании, Сергея] Скрипаля", - заявил Слуцкий журналистам в субботу.

Он добавил, что "если британские власти продолжат подобную линию, Россия, как и было заявлено, оставляет за собой право и на другие ответные действия". "Великобритания здесь идет полностью в фарватера США, где также под надуманным предлогом и без всяких доказательств было развернуто, по сути, дипломатическое противостояние. Не мы это начали, но мы вынуждены реагировать соответствующими мерами", - заключил глава комитета.

Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ, говорится в распространенном ранее в субботу сообщении МИД РФ.

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович Скрипаль, Сергей Викторович
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