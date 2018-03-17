Что будут делать россияне в день выборов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россияне в день выборов президента смогут не только проголосовать, но и принять участие в самых разнообразных соревнованиях и флешмобах, попробовать "завтрак президента" и выпить чай из 200-литрового самовара, научиться плести узорные пояса, а также посетить концерты популярных артистов, сообщили ТАСС организаторы мероприятий.

Также в день выборов страна будет отмечать четвертую годовщину воссоединения с Крымом, а в некоторых регионах состоится голосование по выбору территорий, которые в этом году благоустроят по программе "Формирование современной городской среды".

Ярмарки и дегустации

В день выборов в Магаданской области пройдет первый гастрономический фестиваль "Колымское братство", на котором местные производители представят блюда из морепродуктов и выпечку. Гастрономический фестиваль хлеба состоится в воскресенье на 22 площадках в Ханты-Мансийском автономном округе, каждый сможет принять участие в мастер-классах по приготовлению блинов, пирогов и ватрушек.

В Хабаровске на одном из участков избирателей угостят "завтраком президента" с дальневосточным колоритом. А в "Ерофей-Арене" Хабаровска, где недавно прошел чемпионат мира по хоккею с мячом, избиратели смогут попробовать блюда из рациона чемпиона - рыбные котлеты, папоротник, обогащенный белками йогурт от местных производителей.

Жителей заполярного Норильска в воскресный день ждут на народных гуляниях. В пресс-службе мэрии рассказали, что на праздник привезут чумы северных народов, где можно будет отведать национальные блюда народов Таймыра или шурпу с чаем из полевых кухонь, прокатиться на оленях и послушать национальные сказки и легенды.

В городе Тимашевске Краснодарского края по традиции на выборах будут разливать чай из огромных 200-литровых самоваров, а в Ярославле в воскресенье по всему городу заработают ярмарки, где можно будет приобрести товары по сниженным ценам.

Спортивные флешмобы и футбол в валенках

В день выборов в России ожидается от -25 градусов в Якутии и на Чукотке, до 20 градусов тепла в Сочи и +22 в Нальчике, поэтому поклонники здорового образа жизни не будут сидеть дома. Например, в Мурманске на один из центральных избирательных участков придут члены местной хоккейной команды "Мурман" в спортивной форме и с клюшками, чтобы привлечь внимание горожан к выборам.

В Екатеринбурге 18 марта продолжится этап международного турнира по дзюдо "Большой шлем", в рамках которого награды разыграют 320 спортсменов из 34 стран мира. В Ижевске состоится финал первого городского чемпионата по хоккею на валенках, призом станет строительство хоккейной коробки в районе победившей команды, а суперпризом являются путевки болельщиков на чемпионат мира по хоккею.

Спортивные мероприятия, шахматно-шашечные турниры, соревнования по хоккею и другим видам спорта состоятся во многих городах Приволжского федерального округа. Креативная спортивная акция будет организована в Казани: на площадке перед стадионом "Казань-Арена", который примет ЧМ-2018, любой желающий сможет поиграть в футбол в валенках. Не менее весело будет в Архангельске: здесь запланировали 20 различных мероприятий, в том числе лыжную эстафету, ледовый стритбол, катание на лошадях, матч по зимнему футболу.

Воскресный день будет насыщенным и в Сочи, где на мотодроме проходят первые в этом году спортивные сборы для российских детских команд по шоссейно-кольцевым мотогонкам, также город принимает Кубок России по спортивному ориентированию. Главная особенность соревнований - проведение их не в лесу, а в городской черте. "В полдень на соревнованиях будет сделан перерыв, чтобы 200 участников смогли принять участие в голосовании на избирательном участке в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской", - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В Элисте в спорткомплексе "Ойрат-Арена" пройдет чемпионат России по боксу среди студентов, в котором примут участие около 150 человек. "Все они при наличии заявления смогут проголосовать, избирательный участок будет непосредственно в "Ойрат-Арене", еще один - в ближайшем спортивном комплексе", - уточнили ТАСС в республиканском избиркоме.

Плетение поясов и салюты

В Калининградском зоопарке 18 марта отметят День Балтийского моря. Как сообщили ТАСС в дирекции учреждения, гости зоопарка смогут покормить балтийских тюленей, одних из самых смышленых обитателей Балтики.

В Петербургском планетарии в Международный день планетариев посетителям расскажут об истории их возникновения и развития. Для детей организуют специальную программу, в ходе которой их научат делать так называемую ловушку для звезд. "Это специальным образом сложенная карта звездного неба, с помощью которой дети могут, глядя на звезды, узнавать о расположении звезд", - рассказали в пресс-службе планетария.

Жители и гости Пскова смогут бесплатно научиться технике плетения узорного пояса по древней псковской технологии с использованием дощечек. "У нас есть уникальный мастер, Елена Михайлова - псковская ткачиха, она одна из немногих, кто работает с древними технологиями, которые раньше были в древнем Пскове", - рассказала ТАСС директор туристского информационного центра Псковской области Анна Ремова. Участники мастер-классов смогут научиться древней псковской технологии по плетению из лозы и соломы.

Красочным завершением дня станет салют в Новосибирске, в самом центре города. "Мы специально его делаем в 19:50 [по местному времени], потому что именно в этот момент на избирательных участках завершается голосование. И фейерверк станет символическим подведением итогов того, что было за день в городе", - сказал журналистам врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

Концертные марафоны и картины на участках

Воскресенье будет богато на культурные события, во многих городах пройдут концерты как эстрадных артистов, так и народных музыкальных коллективов. В Кафедральном соборе на острове им. Иммануила Канта в Калининграде пройдут мини-концерты органной музыки в исполнении титулярных органистов собора, а в Сочи главным культурным событием дня выборов станет девятичасовой концертный марафон. "В Зимнем театре и зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской, где расположены избирательные участки, пройдет большой патриотический марафон-концерт в поддержку выборов", - рассказали ТАСС в пресс-службе Сочинского концертно-филармонического объединения.

В день выборов продолжится международный фестиваль современной хореографии. Context. Diana Vishneva впервые посетит с гастролями Екатеринбург. Публике представят постановки ведущих молодых балетмейстеров России, сообщила ТАСС гендиректор фестиваля Софья Капкова. Главным событием гастролей станет вечер современной хореографии, а в екатеринбургском "Ельцин Центре" пройдут мастер-классы от ведущих российских хореографов и показ фильма Жан-Стефана Брона о закулисной жизни театра Парижской оперы и балета "Парижская опера" - победителя 39-го Московского международного кинофестиваля в номинации "Лучший документальный фильм".

В Чечне по всей республике пройдут народные гулянья. "В Шелковском районе будет особенно колоритно, учитывая его многонациональность. В организации праздника в столь важный для страны день задействованы все наши культурные центры - ногайский, татарский, казачий, чеченский. Не обойдется и без танцев, обычно начинают отплясывать каждый свой национальный, но в итоге все заканчивается лезгинкой", - рассказали ТАСС в пресс-службе администрации района.

Активными участниками мероприятий в день выборов на Ставрополье станут казаки. Казачьи семьи отправятся на голосование, дружинники будут охранять порядок на избирательных участках, а артисты помогут создать праздничную атмосферу.

В Тюмени в день выборов установят мобильные сценические комплексы во дворах и у школ, концертные бригады будут передвигаться в течение всего дня, запланированы выступления более 100 коллективов и сольных исполнителей. Во Владикавказе организуют выставки и 196 концертов. "Праздник культуры и искусства будет украшением выборного процесса во Владикавказе", - отметили в администрации города.

В Тырныаузе в Кабардино-Балкарии один из избирательных участков представляет собой картинную галерею, здесь проходит межрегиональная выставка художников Вячеслава Светлова из Владимирской области и местного автора Сулеймана Будаева. В дагестанском Кизляре на всех участках будут выступать творческие коллективы Центра традиционной культуры народов России и школ искусств. "Традиционно одной из первых на избирательный участок придет бывшая узница концлагеря 90-летняя Людмила Салмина - она активный участник всех городских мероприятий и всегда приходит на выборы", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы администрации города Сельминаз Салихова.