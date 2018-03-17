Экс-глава ФСБ: закрытие Британского совета нанесло удар по источнику сбора данных об РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Прекращение работы Британского совета в РФ нанесло удар по источнику сбора информации об РФ, в том числе разведывательного характера, а также каналу возможного финансирования оппозиционных движений. Такое мнение высказал в субботу ТАСС экс-директор ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев.

"Не секрет, что с позиции различного рода общественных организаций осуществляется и финансирование различного рода оппозиционных движений", - сказал парламентарий. "Они называют это борьбой за демократические преобразования, а по сути дела очень многие сотрудники спецслужб - и Англия в этом смысле не исключение - работают под прикрытием этих организаций и собирают информацию, поскольку это очень хорошая "крыша" для действий разведчика", - констатировал он.

В частности, под предлогом уставной деятельности "идет всеобъемлющий сбор информации - о состоянии дел в государстве, о настроениях в обществе, об отношении к выборам и так далее, и все это ложится на стол в качестве неких аналитических документов, на основании которых делаются выводы и принимаются решения", пояснил бывший руководитель спецслужбы. "Конечно, это нанесение удара по одному из таких источников сбора информации и, конечно, канал, через который поступает то или иное финансирование, иногда даже из государственных источников", - полагает он.

Оценивая в целом ответные меры Москвы на антироссийские действия Лондона, Ковалев подчеркнул, что "любая уважающая себя и свой суверенитет страна обязана отвечать зеркально на действия другого государства, тем более что эти действия были связаны с нарушением норм международного права".

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно- паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.