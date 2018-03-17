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Масштабная DDoS-атака совершена на сайт российских наблюдателей на выборах

Политика
17 марта, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

С ip-адресов со всего мира в ночной период было совершено более 300 тысяч аномальных запросов к серверу, сообщил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Масштабная DDoS-атака была совершена в ночь на 17 марта на сайт сети российских общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ), на котором можно отследить актуальную информацию по нарушениям на президентских выборах в РФ. Об этом сообщил ТАСС в субботу федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

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"Накануне выборов, в ночь с пятницы на субботу, на сайт НОМ была совершена DDоS-атака. С ip-адресов со всего мира в ночной период было совершено более 300 тысяч аномальных запросов к нашему серверу", - сказал Коломойцев.

По его словам, мощность DDoS-атаки составила около 1 Гб в секунду.

"Данную атаку удалось отбить силами наших программистов", - добавил Коломойцев.

В феврале этого года сайт НОМ подвергся более чем 70 хакерским атакам, которые происходили с территории Швеции и Нидерландов.

НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

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