Масштабная DDoS-атака совершена на сайт российских наблюдателей на выборах

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Масштабная DDoS-атака была совершена в ночь на 17 марта на сайт сети российских общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ), на котором можно отследить актуальную информацию по нарушениям на президентских выборах в РФ. Об этом сообщил ТАСС в субботу федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"Накануне выборов, в ночь с пятницы на субботу, на сайт НОМ была совершена DDоS-атака. С ip-адресов со всего мира в ночной период было совершено более 300 тысяч аномальных запросов к нашему серверу", - сказал Коломойцев.

По его словам, мощность DDoS-атаки составила около 1 Гб в секунду.

"Данную атаку удалось отбить силами наших программистов", - добавил Коломойцев.

В феврале этого года сайт НОМ подвергся более чем 70 хакерским атакам, которые происходили с территории Швеции и Нидерландов.

НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.