Глава миссии наблюдателей Камбоджи отмечает, что выборы проходят без нарушений

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Выборы президента РФ проходят без каких-либо нарушений, уровень организации - высокий. Такое мнение высказал в субботу ТАСС член Сената Камбоджи, глава миссии наблюдателей королевства на выборах президента РФ Чеа Четх.

"Избирательная кампания, как я мог видеть за те несколько дней, что нахожусь в России, проходит хорошо, - сказал он. - Выборы очень хорошо организованы, и пока никаких проблем я не наблюдал".

Сенатор добавил, что при этом следил за ходом избирательной кампании еще до того, как прибыл в Россию. "Основываясь на этих наблюдениях, могу так же сказать, что не заметил каких-либо сложностей, нарушений и проблем", - добавил он.