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Главы МИД РФ и Узбекистана обсудили ситуацию в Центральной Азии

Политика
17 марта, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Абдулазиз Камилов проинформировал Сергея Лаврова о ходе подготовки к международной конференции высокого уровня по Афганистану, которая пройдет 27 марта в Ташкенте

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в субботу телефонный разговор с узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым. Министры обсудили вопросы укрепления стабильности в центральноазиатском регионе, сообщили в МИД РФ.

"Особое внимание было уделено ситуации в Центральной Азии в контексте задачи противодействия угрозам и вызовам миру и стабильности в этом регионе, исходящим с территории соседнего Афганистана", - говорится в сообщении.

Глава МИД Узбекистана проинформировал Лаврова о ходе подготовки к международной конференции высокого уровня по Афганистану, которая пройдет 27 марта в Ташкенте. Российский министр подтвердил свое участие в ней и выразил надежду, что конференция станет логическим продолжением международных и региональных усилий по обеспечению мира в Афганистане.

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