Более 500 тыс. человек обеспечат безопасность во время выборов президента РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 500 тысяч представителей различных служб, министерств и ведомств обеспечат безопасность во время выборов президента России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В обеспечении безопасности во время выборов президента будут задействованы силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) общей численностью свыше 532 тысяч человек и 110 тысяч единиц техники", - сказал собеседник агентства.

В это число входят как сотрудники МЧС и правоохранительных органов, так и других служб. В МЧС сообщили, что с 09:00 мск 16 марта до 10:00 мск 19 марта подразделения министерства переведены в режим повышенной готовности. Всего в обеспечении безопасности от МЧС России будут задействованы более 115 тыс. человек и около 18,5 тыс. единиц техники. Спасатели и пожарные МЧС будут дежурить на более чем 96 тыс. избирательных участков.

Безопасность избирательных участков будут также обеспечивать сотрудники полиции и Росгвардии. Еще в январе замначальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин сообщил, что первоочередное внимание будет уделяться антитеррористической защищенности этих объектов.

В период подготовки к проведению выборов президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследуются сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак. Непосредственно в день выборов на каждом избирательном участке будут дежурить сотрудники полиции, в задачи которых входит обеспечение общественного порядка, пресечение фактов нарушений избирательного законодательства.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.