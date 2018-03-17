Лавров: в Сирии работает спецназ США, Великобритании, Франции и ряда других стран

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Подразделения специального назначения США, Великобритании, Франции и других стран действуют на территории Сирии. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан.

"На земле" находятся спецназовцы США (они этого уже не отрицают), Великобритании, Франции и ряда других стран. Так что, это уже не столько "проксивойна", сколько прямое вовлечение в войну", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Россия осуждает нелегитимное присутствие вооруженных сил на сирийской территории. "Американская коалиция, с точки зрения международного права и Устава ООН, нелегитимна, но мы реалисты и понимаем, что не воевать же с ними, - продолжил он. - Поэтому мы координируем действия хотя бы в том, что касается недопущения непреднамеренных столкновений. Наши военные находятся в постоянном контакте с американскими командующими, которые руководят операцией на сирийской территории".

Министр отметил, что у РФ и США налажен регулярный диалог на уровне руководителей генеральных штабов, офицеров связи и "тех, кто реально осуществляет руководство операцией на земле".

Лавров подчеркнул, что нападения подконтрольных американцам сил на сирийские или просирийские силы заслуживают осуждения, "потому что Россию многократно и клятвенно заверяли в том, что цель американцев и их коалиции - исключительно борьба с террористами".

При этом Лавров назвал безответственными заявления о готовности США нанести удар по Дамаску, несмотря на то, что там находятся представители России.

"Были удары по сирийским правительственным силам, а также удар, нанесенный год назад по авиабазе Шайрат под абсолютно надуманным и до сих пор никак не обоснованным предлогом - якобы там было химическое оружие, - отметил министр. - Я не знаю, кто уполномочил постоянного представителя США при ООН Ники Хейли заявлять, что США будут готовы бомбить Дамаск и чуть ли не президентский дворец Башара Асада, и что неважно, что там находятся русские представители".

"Это абсолютно безответственное заявление, на которое мы сделали очень жесткое представление американцам в Вашингтоне, в Москве, по военным и дипломатическим каналам", - подчеркнул Лавров.

"Я не стал бы драматизировать ситуацию с нападением подконтрольных американцам сил на сирийские или просирийские силы, - отметил также он. - На самом деле это заслуживает всяческого осуждения, потому что нас многократно и клятвенно заверяли в том, что цель американцев и их коалиции - исключительно борьба с террористами".

Борьба с терроризмом в САР

Россия считает ошибкой попытки США решить проблему курдов в политическом измерении через борьбу с терроризмом в Сирии.

"На восточном берегу реки Евфрат американцы с помощью курдов освободили большие территории от террористов, - обратил внимание Лавров. - Но, освободив эти территории, они насаждают там местные власти, которые сознательно изолируются от Дамаска и декларируют, что их будут поддерживать без какого-либо общения с сирийскими властями". "Прокси-война" или нет (между РФ и США в Сирии - прим. ТАСС), но то, что американцы, полагаясь на курдов в антитеррористической борьбе, зашли уже на территорию политического измерения проблемы курдов, которая выходит далеко за пределы сирийской территории, является абсолютно политической ошибкой и политическим ляпом", - подчеркнул он.

По словам министра, объявление о том, что именно курды будут контролировать сирийско-иракскую границу, "не могло быть сделано теми, кто хоть немного понимает в курдской проблеме, и в частности в позициях Турции, Сирии, Ирана".

"Мы имеем то, что имеем, - констатировал глава МИД РФ. - Однако осознание необходимости прагматичного, но абсолютно последовательного подхода ко всем сирийским проблемам в русле суверенитета, территориальной целостности и единства сирийского государства наиболее последовательно продвигается именно астанинской "тройкой", потому что процесс Астаны весьма и весьма перспективен и принципиален".

По его словам, планы по разделу Сирии должны быть немедленно пресечены. "Я не думаю, что мы должны даже рассуждать о потенциальном разделе Сирии, но требовать, чтобы эти планы были немедленно пресечены (а кое-кто их вынашивает), - это наша обязанность", - заявил Лавров.

Конституционная реформа Сирии

Навязанные извне проекты конституционной реформы Сирии не могут быть долгосрочными, заявил глава МИД РФ.

"Наверное, это (разработка конституции самими сирийцами на основе диалога правительства и оппозиции - прим. ТАСС) займет чуть больше времени, чем написать где-нибудь на стороне в Европе или за океаном конституцию Сирии и принести ее в Дамаск, - сказал Лавров. - Может быть, можно заставить на несколько недель или месяцев работать по этой схеме сирийские стороны, но это не будет долгосрочным".

"Все равно подобная геополитическая инженерия когда-нибудь даст сбой", - добавил он.

Возвращение мирных жителей

Более 200 тысяч беженцев вернулись в свои дома после освобождения Восточного Алеппо.

"С тех пор, как его (Восточное Алеппо - прим. ТАСС) освободили, уже около 200 тыс. мирных жителей, бежавших оттуда от террористов, вернулись в свои дома", - сказал министр, отметив, что если ретроспективно сравнить операции по освобождению Восточного Алеппо, Ракки и ираксого Мосула, то в двух последних городах не было обеспечено гуманитарных коридоров и не создавались условия для выхода мирных жителей.

В субботу Минобороны РФ сообщило, что благодаря сирийским властям и России в освобожденные районы провинции Алеппо с декабря 2016 года вернулись 800 тыс. человек.

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ и союзных сил освободила город Алеппо 21 декабря 2016 года. Завершающая стадия по освобождению восточных кварталов города началась в конце июля. К ноябрю террористы оказались в плотном кольце с десятками тысяч мирных жителей в заложниках. Путем переговоров к концу ноября удалось договориться при посредничестве России, Турции и Ирана о выводе боевиков и членов их семей в Идлиб.

Зоны деэскалации

Также зоны деэскалации в Сирии в районах Идлиба, Хомса и на юге страны функционируют успешно, отметил Лавров.

"Безусловно, уровень насилия снизился. Успешно функционирует зона деэскалации на юге, которая была создана параллельно с Астанинским процессом, с подключением наших коллег из Иордании и США. В зоне провинции Идлиб, по-моему, все идет в правильном направлении. Турецкие коллеги, наконец, завершают формирование должного количества наблюдательных постов, которые позволят контролировать военную обстановку. В районе Хомса зона тоже функционирует более или менее удачно", - сообщил он.

При этом Лавров отметил, что зона деэскалации в Восточной Гуте в настоящее время контролируется запрещенной в РФ террористической группировкой "Джабхат ан-Нусра", которая, по его словам, "подмяла под себя" вооруженные группировки, которые должны были стать частью переговорного процесса.

"Они создали объединенное командование и, по сути дела, три группировки - "Фейляк ар-Рахман", "Джейш аль-Ислам" и "Ахрар аш-Шам" - стали блокироваться с "Джабхат ан-Нусрой", которая определена СБ ООН в качестве террористической организации. Наши военные активно помогали сирийским представителям в контактах с этими тремя группировками, чтобы добиться от них отмежевания от террористов и тем самым позволить бороться с террористами без каких-либо двусмысленностей", - пояснил глава МИД РФ, добавив, что у РФ появилась надежда, что эти вооруженные формирования "отмежуются от "Джабхат ан-Нусры".

"Этот процесс очень долго не начинался, сейчас вроде есть какая-то надежда, что эти вооруженные формирования отмежуются от "Джебхат ан-Нусры", - сказал он.

По его словам, чтобы зона деэскалации в Восточной Гуте заработала, нужно обеспечить прекращение обстрелов жилых кварталов Дамаска, где целый ряд обстрелов пришелся в том числе на территорию российских Посольства и Торгового представительства. "Конечно, в такой ситуации мы не можем просто взять и сказать, чтобы никто не стрелял. Нужны гарантии, что из Восточной Гуты никаких нарушений режима зоны деэскалации не будет", - отметил он.

С середины сентября 2017 года в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации. Они расположены в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге страны, в районе города Хомса, а также в провинции Идлиб и частях соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

Гуманитарная миссия

Россия в Совете Безопасности ООН будет настаивать на срочной отправке гуманитарной миссии в Ракку, отметил Лавров.

"Ракка сейчас лежит в руинах, это подтверждается, трупы до сих пор не убрали, - сказал он. - В Совете Безопасности ООН мы настаиваем, чтобы туда срочно поехала гуманитарная миссия", - сказала он. "Пока члены ООН что-то не спешат это делать, что тоже вызывает вопросы", - добавил Лавров.

Он отметил, что гуманитарные организации должны посетить также контролируемую США территорию населенного пункта Ат-Танф на юге Сирии. "Находящийся там же населенный лагерь беженцев "Рукбан" закрыт для посещения гуманитарными организациями. Мы добились того, чтобы правительство Сирии поддержало такой подход, теперь надо, чтобы туда пошли гуманитарные организации", - пояснил глава МИД РФ.

Ракка служила главным форпостом банд террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии. Она была освобождена 17 октября 2017 года арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции "Силы демократической Сирии". Поддержку им оказывал военный альянс во главе с Соединенными Штатами.

Страны Запада попирают принцип, согласно которому применение силы на международном уровне возможно только по решению Совета Безопасности ООН или для самообороны.

"Такой принцип, как неприменение силы кроме как по решению Совета Безопасности ООН или в порядке самообороны, сейчас отбрасывается, попирается", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Главы МИД стран - гарантов астанинского процесса закрепили понимание с офисом спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры об активной помощи в подготовке механизма конституционной реформы в Сирии.

"Хотя сам де Мистура прибыть не смог по медицинским показаниям, так как у него была плановая операция, его заместитель (Рамзи Иззеддин Рамзи) был здесь, - сказал Лавров. - Мы четко закрепили с ним понимание, что Россия, Иран и Турция как три страны - гаранта астанинского процесса, как три инициатора Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, где беспрецедентно широко были представлены все основные группы сирийского общества, будем, конечно же, самым активнейшим образом помогать де Мистуре готовить механизм проведения конституционной реформы".

Лавров при этом подчеркнул, что разработкой конституции Сирии должны заниматься сами сирийцы, а ее создание должно быть результатом диалога между жителями страны. "Наверное, это займет чуть больше времени, чем написать где-нибудь на стороне в Европе или за океаном конституцию Сирии и принести ее в Дамаск, - добавил он. - Может быть, можно заставить на несколько недель или месяцев работать по этой схеме сирийские стороны, но это не будет долгосрочным".

"Все равно подобная геополитическая инженерия когда-нибудь даст сбой", - добавил он.