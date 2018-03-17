В Совфеде обеспокоены саботажем резолюции Совбеза ООН по Сирии рядом западных стран

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия обеспокоена саботированием рядом западных стран, в том числе США, резолюции Совета Безопасности ООН по установлению перемирия в Сирии для оказания гуманитарной помощи населению. Об этом заявил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с иностранными наблюдателями за выборами президента РФ от Народного совета Сирийской Арабской Республики.

"Считаем очень важным решение Совета Безопасности, объединившегося вокруг последней резолюции 2401, и испытываем очевидную тревогу в связи с тем, что сейчас ее выполнение саботируется рядом тех стран, которые проголосовали за ее принятие, прежде всем Соединенными Штатами Америки", - сказал Косачев.

Он подчеркнул, что особенно сегодня в России сопереживают трагедии жителей Восточной Гуты и ряда сопредельных территорий. "Российская инициатива по обеспечению гуманитарных коридоров после определенной стадии саботажа со стороны западных стран сейчас, слава богу, реализуется, и этими возможностями пользуются тысячи, а уже сейчас и десятки тысяч мирных граждан", - отметил парламентарий.

24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401 об установлении перемирия в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Согласно документу, перемирие не распространяется на террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС).