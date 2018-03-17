Лавров: ультиматумы США в Совбезе недопустимы с точки зрения устава ООН

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Предъявление американской стороной ультиматумов в Совбезе ООН при наличии альтернативных точек зрения недопустимо с точки зрения устава этой организации. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью Телерадиокомплексу президента Казахстана.

Глава российского внешнеполитического ведомства констатировал, что "такой принцип, как неприменение силы, кроме как по решению Совета Безопасности ООН или в порядке самообороны, сейчас отбрасывается, попирается". "Когда наши американские коллеги приносят какую-нибудь резолюцию в Совет Безопасности ООН, а мы предлагаем провести по ней переговоры, потому что есть альтернативные точки зрения, то нас обвиняют в блокировании работы и решают делать все в одиночку. Сразу ультиматумы, санкции и так далее, что абсолютно недопустимо с точки зрения устава ООН", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Устав ООН - "актуален как никогда" и для преодоления нынешнего хаоса и пренебрежительного отношения к международному праву необходимо вернуться к принципам этого документа, которые требуют обеспечивать суверенное равенство государств и единство постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Есть такое выражение: все новое - это хорошо забытое старое. Это извечная мудрость. В данном случае, старое - это Устав ООН. Устав актуален как никогда", - сказал он.

Отсюда, продолжил Лавров, право вето, "являющееся не какой-то привилегией, а огромной ответственностью". "Вето было изобретено теми самыми странами, которые сейчас пытаются обвинять Россию в том, что она им злоупотребляет, - напомнил он. - Вето - это инструмент обеспечения недопустимости таких решений, которые будут противоречить интересам кого-то из великих держав".

"Прежде чем выступать с какими-то инициативами надо стараться находить общий язык, чтобы инициативы были жизнеспособны. Но Устав ООН трогать нельзя", - резюмировал глава МИД РФ.

В частности, Лавров подчеркнул важность таких норм Устава, как соблюдение и уважение суверенитета государств и обеспечение в практических делах на международной арене их равенства, а также единство постоянных членов Совета Безопасности ООН.