Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров отметил, что западная пропаганда становится все более примитивной и наглой

Политика
17 марта, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Глава МИД подчеркнул, что "в голову обывателю вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Западная пропаганда становится все более примитивной и одновременно - более наглой, это наблюдается и вокруг инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан.

"Михаил Булгаков писал: "Не читайте с утра советских газет". Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет, - отметил министр. - Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения".

Смотрите также

Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье

По его словам, российская сторона наблюдала это "многократно и в самых разных ситуациях, будь то Восточная Гута или какое-то совершенно невообразимое действо вокруг отравления в Лондоне очередного персонажа вместе со своей дочерью". "Западная пропаганда, к сожалению, с одной стороны становится более примитивной, а с другой - более наглой. В голову обывателю вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа", - подчеркнул глава дипведомства.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В свою очередь МИД РФ в субботу сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закрывает генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Казахстан Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает генконсульство королевства в Петербурге
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
5
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
6
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
7
В ЦИК РФ ответили на критику Госдепа в связи с недопуском "наблюдателей от СМИ" на выборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое?