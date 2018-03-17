Лавров отметил, что западная пропаганда становится все более примитивной и наглой

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Западная пропаганда становится все более примитивной и одновременно - более наглой, это наблюдается и вокруг инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан.

"Михаил Булгаков писал: "Не читайте с утра советских газет". Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет, - отметил министр. - Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения".

По его словам, российская сторона наблюдала это "многократно и в самых разных ситуациях, будь то Восточная Гута или какое-то совершенно невообразимое действо вокруг отравления в Лондоне очередного персонажа вместе со своей дочерью". "Западная пропаганда, к сожалению, с одной стороны становится более примитивной, а с другой - более наглой. В голову обывателю вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа", - подчеркнул глава дипведомства.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В свою очередь МИД РФ в субботу сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закрывает генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.