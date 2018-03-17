В Крым прибыли первые группы международных наблюдателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Первые группы международных наблюдателей, в том числе из Германии, Норвегии и Украины, прибыли в столицу Крыма, где в субботу встретятся с представителями Общественной палаты, избиркома и республиканских СМИ, передает корреспондент ТАСС из здания крымского парламента, где пройдет встреча.

"Прибыла первая группа международных наблюдателей из таких стран, как Израиль, Испания, Италия, Германия, Швеция, Кипр, Украина, Норвегия, Дания", - рассказал журналистам один из организаторов визита в Крым международных наблюдателей. Он не уточнил точное количество прибывших иностранцев. Ранее сообщили, что всего на президентские выборы в Крым приедут свыше 40 международных наблюдателя из 20 стран. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил журналистам, что самой многочисленной группой международных наблюдателей станет делегация из Франции.

Один из международных наблюдателей, глава фракции Левой партии в парламенте немецкого города Квакенбрюк Андреас Маурер рассказал журналистам, что 18 марта планирует посетить избирательные участки как в Крыму, так и в Севастополе, при этом, ему интересно, как будут голосовать крымские татары.

"Мы начнем нашу работу в Севастополе <...> Потом очень важно для нас посетить Бахчисарай, где проживает крымско-татарское население, <...> мы будем и в городе, и в [Бахчисарайском] районе, также мы будем спонтанно решать по дороге, заезжать в поселки, <...> позже мы поедем в сторону Симферополя, там посетим избирательные участки", - рассказал Маурер. По его словам, международные наблюдатели планируют посетить по два - три избирательных участка в каждом районе. Маурер добавил, что по итогам визита подготовит доклад о ходе выборов в Крыму, который представит общественности и СМИ, в том числе Крыма.

Наблюдатель из Норвегии Хендрик Вебер сообщил журналистам, что правительство его страны не было против визита в республику, но не приветствовало его. "Правительство Норвегии сделало официальное заявление. Конечно, они были не то чтобы против, но они не могут этого приветствовать, потому что официальная позиция Норвегии: [Крым] это якобы еще территория Украины, и они не могут этого приветствовать. Мы это видим по-другому, поэтому мы сегодня здесь, и хотим видеть, как крымский народ избирает президента", - рассказал Вебер.

Первые выборы в Крыму

Выборы президента России проводятся в Крыму и Севастополе впервые после воссоединения полуострова с РФ. В республике 18 марта будут открыты 1 206 тыс. избирательных участков. В списки внесены 1,483 млн избирателей.