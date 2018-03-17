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Свыше 3,6 тыс. общественных наблюдателей будут работать на выборах в Крыму

Политика
17 марта, 16:13 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 17, марта. /ТАСС

Выборы президента России проводятся в Крыму и Севастополе впервые после воссоединения полуострова с РФ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Свыше 3,6 тыс. общественных наблюдателей будут работать на избирательных участках Республики Крым 18 марта, в день выборов президента РФ. Об этом сообщил председатель Общественной палаты региона Григорий Иоффе в ходе встречи с международными наблюдателями.

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"Сегодня в Крыму сформирован корпус общественных наблюдателей в количестве 3620 человек. Завтра, начиная с семи утра, на каждом избирательном участке Крыма, включая закрытые участки в местах исполнения наказания, а также на специальных участках, в том числе в лечебных заведениях, появятся общественные наблюдатели", - сказал Иоффе.

Он заверил международных наблюдателей, что на любом избирательном участке в воскресенье в Крыму они смогут пообщаться с общественными наблюдателями.

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"Вы сможете побеседовать в том числе и с общественными наблюдателем. Мы готовили их к тому, что они будут открыты к общению со СМИ и с международными наблюдателями", - сказал глава Общественной палаты.

На встрече с представителями избирательной комиссии и Общественной палаты Крыма в субботу присутствуют около 20 международных наблюдателей из таких стран, как Израиль, Испания, Италия, Германия, Швеция, Кипр, Украина, Норвегия, Дания.

Выборы президента России проводятся в Крыму и Севастополе впервые после воссоединения полуострова с РФ. В республике 18 марта будут открыты 1 206 тыс. избирательных участков. В списки внесены 1,483 млн избирателей.

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