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Власти Петербурга окажут содействие решению МИД о британском генконсульстве

Политика
17 марта, 16:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, марта. /ТАСС

Комментариев по прекращению других международных программ с Великобританией в Смольном пока не предоставили

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга окажет всестороннее содействие Министерству иностранных дел РФ в связи с решением о закрытии Генерального консульства Великобритании в городе, сообщили в субботу ТАСС в администрации северной столицы.

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Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Досье

"Мы будем оказывать всестороннее содействие в исполнении решения МИД РФ, чтобы все прошло в соответствии с нормами международного права и российского законодательства", - сказали в городском комитете по внешним связям.

Комментариев по прекращению других международных программ с Великобританией в Смольном пока не предоставили. По данным комитета по внешним связям, Петербург сотрудничает с этой страной в сфере экономики и инноваций. В числе основных направлений - финансовая, юридическая и консалтинговая сферы, инжиниринг, машиностроение, логистика и транспортные перевозки, строительство и архитектура, текстильная и продовольственная отрасли.

Одна из сфер взаимодействия - привлечение британских компаний к участию в создании и развитии фармацевтического и высокотехнологичного кластеров в Санкт-Петербурге. В ведении комитета находятся также контакты между образовательными учреждениями Петербурга и Великобритании, участие британских представителей в культурных фестивалях и конференциях, включая Международную неделю дизайна, которая проводится в конце мая - начале июня, и других мероприятиях.

Туристический поток

В Северо-Западном региональном отделении Российского союза туриндустрии (СЗРО РСТ) считают, что происходящие события, в том числе закрытие консульства, негативно скажутся на туристическом потоке из СЗФО в Великобританию. "Это создаст значительные неудобства для туристов. В таком случае поток туристов из Санкт-Петербурга сократится до тех, кто обладает только очень большим желанием посетить Великобританию", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора СЗРО РСТ Павел Румянцев.

По его мнению, при достаточно большом наборе консульств других европейских стран в Санкт-Петербурге, а также достаточно широком выборе направлений для безвизового и визового отдыха в Европе, "получается, что в Британию будут ездить только те, кто планирует это за год, за два и соответствующим образом к этому готовится, с несколькими поездками в Москву для собеседований и сдачи документов".

Судьба людей и здания

Генеральное консульство Соединенного Королевства в городе на Неве начало работу 17 июля 1992 года и находится в центре, в доме № 5 на площади Пролетарской Диктатуры, недалеко от здания администрации Санкт-Петербурга.

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В торжественной церемонии официального открытия Генконсульства в мае 1994 года принимал участие наследник британского трона принц Уэльский Чарльз.

В петербургский консульский округ входят Санкт-Петербург и Ленинградская область, Псков и Псковская область, Новгород и Новгородская область, Вологда и Вологодская область, Мурманск и Мурманская область, Архангельск и Архангельская область, Калининград и Калининградская область, Республика Коми, Республика Карелия и Ненецкий автономный округ.

Генконсульство располагается в трехэтажном здании, построенном в 1902-1903 годах по проекту архитектора Василия Вейса. Первоначально в нем размещался детский приют, с 1937 года до начала Великой Отечественной войны - детский дом, в 1941-1945 годах - госпиталь, затем, до начала 1960-х годов. - школа-интернат. В 1961-1989 годах в этом помещении располагалось Художественное училище им. В. А. Серова, а после его перевода в новое здание - детская музыкальная школа. В 1993 году здание было предоставлено британскому генконсульству, его фасад и интерьеры были отреставрированы британскими специалистами.

В настоящее время в консульстве работают 2 британских дипломата и 16 российских сотрудников. На момент публикации ТАСС не располагает официальным комментарием властей города о дальнейшей судьбе здания, а также о перспективах трудоустройства российского персонала. Агентство направило запросы в соответствующие комитеты города и в британское диппредставительство.

Торговые отношения

Согласно данным Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), Соединенное Королевство входит в число 10 основных торговых партнеров регионов СЗФО - Великобритания занимает девятую строчку с долей в общем товарообороте в 2,5%. Весь внешнеторговый товарооборот СЗФО с января по декабрь 2017 года оценивается в $1,93 млрд.

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При этом, по данным таможни, объемы экспорта из СЗФО в Великобританию более чем в два раза превышают объемы импорта из этой страны - экспорт по итогам 2017 года составил $1,3 млрд, а импорт оценивается в сумму порядка $580 млн. Среди товаров, которыми торгуют Россия и Великобритания, - рыба и морепродукты, овощи, безалкогольные и алкогольные напитки, а также железная руда, каменный уголь и другие виды твердого топлива, сырая нефть и нефтепродукты, дизельное топливо и другие товары.

Как рассказали ТАСС в СЗТУ, пока никаких новых экономических ограничений в отношениях двух стран не вводилось и спрогнозировать торговый оборот между регионами СЗФО и Великобританией пока трудно.

Обострение дипломатических отношений

В субботу МИД РФ распространил заявление, согласно которому Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

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