Косачев: только в Киеве могут находиться около 72 тысяч российских избирателей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Около 72 тысяч граждан России, которые могут лишиться возможности проголосовать на выборах президента 18 марта, могут находиться только в одном Киеве. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с участниками международных миссий наблюдения за выборами президента РФ.

"72 тысячи человек, я думаю, только в Киеве, не по всей стране", - сказал он.

"Но даже если бы их было меньше, это все равно было бы нарушением прав человека", - добавил сенатор.

В пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением лиц с дипломатическим статусом, 18 марта не пропустят в российские дипломатические представительства для голосования на выборах президента РФ. Аваков также проинформировал, что в пятницу в МВД был вызван временный поверенный в делах РФ на Украине, до его сведения была доведена эта официальная позиция украинской стороны. Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины.