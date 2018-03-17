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Косачев заявил, что избирательная система в России более демократичная, чем в США

Политика
17 марта, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что в России побеждает тот, кто получил наибольшее количество голосов по всей стране

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Избирательная система в России гораздо более демократичная, чем в США и некоторых других странах: в нашей стране побеждает тот, кто набрал наибольшее количество голосов на всей ее территории, независимо от округов. Об этом заявил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с наблюдателями за выборами президента РФ от Европарламента и Межпарламентского союза.

"Вы знаете, что господин [Дональд] Трамп на последних выборах получил примерно на два, а может быть, по некоторым оценкам, и на три миллиона голосов избирателей меньше, чем госпожа [Хилари] Клинтон. Но в силу особенностей системы он был признан победителем. У нас избирательная система значительно более демократичная. Побеждает тот, кто получил наибольшее количество голосов по всей стране", - сказал Косачев, добавив, что не имеет значение, где был подан голос.

Речь об этом зашла в связи с выступлением депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина, который высказался о нововведениях в российском законодательстве, позволяющих гражданам России проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. По его мнению, эта практика вызывает вопросы, так как в некоторых странах такая норма закона могла бы привести к изменению результатов выборов.

Как отметил Косачев, "это подтверждает несовершенство американской избирательной системы и не более того".

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