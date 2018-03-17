Мосгоризбирком предупредил о недопустимости принудительного голосования в больницах

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы и Московская городская избирательная комиссия опубликовали на своих сайтах официальные письма с указаниями, что принудительное участие персонала и пациентов социальных объектов в выборах президента РФ недопустимо и противоправно. В случае подтверждения подобных фактов виновных сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее в СМИ появилась информация о принуждении пациенток родильных домов Москвы к голосованию на выборах президента РФ на закрытых избирательных участках.

"Все руководители подведомственных Департаменту здравоохранения стационаров имели и имеют четкие распоряжения и указания о недопустимости таких действий. Тем не менее, накануне дня выборов каждому из них направлено совместное письмо от имени руководителя департамента Алексея Хрипуна и председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова о том, что участие в выборах является конституционным правом гражданина Российской Федерации, реализуется каждым избирателем добровольно, лично, на основе свободы выбора при тайном голосовании. Также соответсвующее письмо опубликовано на сайтах столичного избиркома и департамента", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, принуждение подчиненных сотрудников и находящихся в стационаре пациентов к написанию заявлений о включении в список избирателей и к участию в голосовании является противоправным и недопустимым.

"Такие действия должны немедленно пресекаться. В случае выявления подобных фактов необходимо провести служебное расследование и при наличии установленных законом оснований рассмотреть вопрос о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности", - заключается в сообщении.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.