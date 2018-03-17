Захарова опровергла разработку химического вещества "Новичок" в России и СССР‍

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Советский Союз или Россия никогда не вели исследований по разработке химического вещества под кодовым названием "Новичок".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Никогда ни на территории СССР, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории РФ не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название "Новичок", - подчеркнула она.

"Ещё раз: никогда ни в Советском Союзе, ни в России слово "Новичок" в контексте разработок химических элементов не употреблялось, - повторила Захарова. - Это слово было разработано как название и было использовано применительно к химическим элементам и материалам на Западе".

Представитель МИД пояснила, что в 90-е годы большое количество советских ученых выехали на Запад. "Они вывезли с собой технологии, которыми занимались, и после этого именно в западных странах, а в основном в США, Великобритании, Словакии, Швеции. И именно в тот момент появляется удивительное название "Новичок" - так режущее нам слух и так хорошо ложащееся на шаблонное восприятие России и всего, что связано с ней", - отметила она.

Захарова отметила, что Лондон специально использовал название "Новичок", чтобы вызвать ассоциации с РФ.

"Весь мир узнал новое слово "Новичок". Это слово, которое понятно во всем мире, как слово, имеющее русские корни", - сказала она.

"Премьер-министр Великобритании не обладает формулой, он оперирует названием, которое моментально дает ассоциацию с РФ, с чем-то русским, всем, что должно моментально сфокусировать внимание на нашу страну. Тут же это название начинает циркулировать в СМИ", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, в целом ситуация в Великобритании является "очень страшной и очень опасной игрой, которую затеял Запад". "Это не только Великобритания, здесь, конечно, задействованы ресурсы многих игроков", - считает она.

Она также указала, что британские СМИ постоянно называют Скрипаля "русским шпионом". "Какой же он русский шпион? - продолжила дипломат. - Он никогда не был русским шпионом, он был британским шпионом".

Откуда мог взяться "Новичок"

Как сообщила Захарова, наиболее вероятным источником происхождения химиката типа "Новичок" являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, под вопросом США.

"Наиболее вероятно, источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". Это - Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос", - сказала она.