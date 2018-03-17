Почти 38 тыс. человек подали более одного заявления о голосовании по месту пребывания

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Порядка 38 тыс. избирателей подали по разным причинам более одного заявления о намерении проголосовать в день выборов президента РФ 18 марта по месту фактического нахождения, что составляет 0,03% от общего числа избирателей. Об этом сообщил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с международными наблюдателями за выборами президента РФ от Европарламента и Межпарламентского союза.

"В общей сложности, согласно данным по состоянию на позавчера, число избирателей, подавших более одного заявления [о голосовании по месту пребывания] - 37 тыс. 900. Это 0,03% [от общего числа избирателей]", - сказал Косачев, сославшись на имеющиеся в его распоряжении официальные справки.

По его словам, Центризбирком России видит три возможные причины того, что один и тот же человек заявил о голосовании сразу в нескольких местах: ошибка, когда человек указал одно место, где будет голосовать, а имел в виду другое; изменение планов избирателя и намеренные провокационные действия, чтобы показать, что система не работает.

Сенатор напомнил, что за все нарушения на выборах, в том числе за попытки неоднократного голосования, в российском законодательстве предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Также глава международного комитета Совфеда подчеркнул, что такое неоднократное голосование одного избирателя в нескольких местах в принципе невозможно, так как государственная автоматизированная система "Выборы" вычислит это и зачтет только одно голосование такого избирателя.

Разъяснение ЦИК

Как пояснял ранее зампред ЦИК РФ Николай Булаев, более 5,5 млн человек воспользуются на предстоящих 18 марта выборах президента РФ системой "мобильного избирателя", позволяющей голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. Для этого в определенный период было необходимо подать соответствующее заявление через избиркомы, многофункциональные центры или портал госуслуг. При этом, по данным Булаева, из общего массива лишь 37 910 заявлений "написаны людьми дважды".

По его словам, можно выделить три причины повторной подачи: "ошибка при подаче заявления, изменение планов заявителей, намеренные действия в провокационных целях". При этом, подчеркнул зампред ЦИК, информация обо всех, кто ошибся при подаче заявления или изменил свои планы, "сегодня имеется во всех избирательных комиссиях субъектов РФ".

Комментируя заявление оппозиционного блогера Алексея Навального, утверждавшего, что его соратник смог оформить три заявления о голосовании по месту пребывания, Булаев обратил внимание, что по сути имеет место "заявление о том, что человек собирается совершить преступление", за которое уголовное законодательство предусматривает наказание от 30 тыс. рублей штрафа до 5 лет лишения свободы.