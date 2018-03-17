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Избирком: проблем с голосованием россиян 18 марта в Великобритании быть не должно

Политика
17 марта, 17:28 UTC+3

Сообщается, что состав избиркомов в дипучреждениях РФ пришлось менять из-за высылки дипломатов

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россияне, живущие в Великобритании, не должны столкнуться с трудностями при голосовании на выборах президента РФ 18 марта. Такое мнение высказал в субботу председатель территориального избиркома, руководящего деятельностью участковых избирательных комиссий за рубежом, Василий Волков.

Он отметил, что из-за высылки 23 российских дипломатов пришлось срочно менять составы участковых избирательных комиссий в российских диппредставительствах.

"В остальном, мне кажется, не будет там проблем, посольство справится, они люди там опытные, очень ответственные. Думаю, что граждане РФ, которые там проживают в Великобритании, они придут на выборы и ничто им не помешает", - сказал Волков журналистам.

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов.

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Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
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