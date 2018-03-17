Глава Британского совета остается в РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Руководитель Британского совета остается в России и может выполнять функции советника по культуре при посольстве. Об этом заявила в субботу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Руководитель Британского совета остается в России и может выполнять все функции советника по культуре, вести программы и так далее, - сказала она. - Это вопрос распределения функциональных обязанностей британских дипломатов".

"Несколько лет предлагали британцам привести деятельность Совета в соответствие с законом, реакция - ноль", - отметила Захарова.

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов.