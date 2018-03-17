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Горизбирком Петербурга указал УИКам на недопустимость запрета на мобильники

Политика
17 марта, 19:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, марта. /ТАСС

Всего на территории Санкт-Петербурга создано 30 территориальных и 1880 участковых избирательных комиссий

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга выступила с разъяснением участковым избиркомам (УИК) о недопустимости запретов на использование на участках мобильных телефонов после публикаций в соцсетях информации о введении таких ограничений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе избиркома.

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"В социальных сетях стали выкладывать какую-то информацию, что вроде бы на каких-то УИКах кто-то собирается запрещать пользоваться мобильными телефонами. В этой связи у нас один из членов комиссии [Алексей] Березин выступил на заседании и сказал, что если такая ситуация может быть, то УИКам не стоит принимать решения, превышая свою компетенцию", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе, что решение о разъяснении членам УИК правил использования мобильных телефонов на участках было зафиксировано в протоколе заседания избирательной комиссии, которое прошло в субботу.

Собеседник агентства добавил, что информация о запретах касалась, в том числе, и избирателей на участках, а не только членов избиркомов. "Говорить о том, что горизбирком признал незаконным решения УИКов нельзя, потому что мы о таких решениях ничего не знаем", - отметили в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, подтвердилась ли информация о запретах и поступали ли жалобы.

"У УИКов есть определенные компетенции, но в них нет ни слова о мобильных телефонах. Если речь идет об охране персональных данных и человек с мобильным телефоном пошел снимать эти данные, то УИК имеет право обратиться в правоохранительные органы, а вот принимать какие-то решения глобального масштаба они не могут", - сказали в избирательной комиссии города.

Жалобы на выборах в Петербурге

По данным на 15 марта в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило 11 жалоб, в том числе пять из ЦИК России. По семи жалобам проверка проведена, по пяти из них факты подтвердились или частично подтвердились, они касались недостаточной информации в списках избирателей. Среди жалоб, которые не получили подтверждений, была одна на использование административного ресурса. По четырем жалобам проверка еще проводится. Также в избирком поступило более 200 обращений, преимущественно консультационного характера.

Всего на территории Санкт-Петербурга создано 30 территориальных и 1880 участковых избирательных комиссий, где предстоит проголосовать 3,8 млн избирателей. Также созданы временные избирательные участки в 44 медицинских учреждениях, аэропорту Пулково, Московском и Ладожском вокзалах, трех следственных изоляторах и одном пункте для лиц без определенного места жительства. Выборы президента России пройдут 18 марта.

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