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Делегация международных наблюдателей из Франции приехала в Крым на выборы президента РФ

Политика
17 марта, 20:03 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 17, марта. /ТАСС

Всего на выборах президента РФ в Крыму аккредитованы более 40 международных наблюдателей из 20 стран мира

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Делегация международных наблюдателей из Франции  приехала в столицу Крыма на выборы президента России, которые пройдут на полуострове впервые после его воссоединения с РФ, передает корреспондент ТАСС из симферопольского аэропорта.

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Ранее сообщалось, что всего на выборах президента РФ в Крыму аккредитованы более 40 международных наблюдателей из 20 стран мира, в том числе из Израиля, Испании, Италии, Германии, Швеции, Кипра, Норвегии, Дании, с Украины и некоторых других. Ожидалось, что из Франции в Крым прибудут более 20 наблюдателей, однако в аэропорту стало известно, что прилетели шесть французов.

"Мы планируем посетить все избирательные участки в Крыму... и цель этой поездки - принести стабильность в отношениях между Россией и Европой", - рассказал журналистам представитель делегации, наблюдатель из Франции, почетный член французского парламента Жак Мийяр.

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Представители делегации сообщили, что власти Франции не оказывали на них давления в связи с их планами посетить Крым, "санкций они не опасаются". "Вовсе нет [давления не оказывалось], мы свободные люди, никакого давления не было... Приезжаем с удовольствием, без всякого волнения [за санкции]", - сказал Мийяр. "У нас особый интерес к Крыму, мы сюда приезжаем не в первый раз, и хотелось бы посмотреть, как здесь происходит процесс выборов", - добавил он.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. В республике будут открыты 1 206 тыс. избирательных участков. В списки вносится 1,483 млн избирателей.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.

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