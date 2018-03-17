Посол РФ: российские дипломаты, высылаемые из Лондона, продолжат карьеру в Москве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты, высылаемые из Великобритании в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, продолжат свою карьеру в Москве. Об этом в эфире программы "Вести в субботу" заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

"Сегодня мы прощаемся с нашими сотрудниками, 20 марта они вернутся в Москву, - сказал дипломат. - Это завершение их командировки в Лондоне и начало нового этапа, который, естественно, продолжит их карьеру в Москве".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно- паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В свою очередь МИД РФ в субботу сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закрывает генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.