Посол РФ: Москва обратилась в ОБСЕ, чтобы защитить своих журналистов в Великобритании

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Москва подняла вопрос о защите российских журналистов в Великобритании в ОБСЕ из-за того, что им стали поступать угрозы. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью телеканалу НТВ в субботу.

"Часть наших корреспондентов получает неприкрытые угрозы, и мы этот вопрос подняли в ОБСЕ. Мы попросили, чтобы организация защитила наших корреспондентов, наших сотрудников российских средств массовой информации от того возможного произвола, который может пойти через угрозы", - сказал Яковенко.

"Я должен сказать, что ОБСЕ отреагировала достаточно оперативно. Но возникает вопрос, насколько они способны повлиять на Великобританию - страну, которая в принципе отказывается с кем-либо что-либо обсуждать", - заметил Яковенко.

Посол добавил, что российские дипломаты в Великобритании также получают угрозы, но их значительно меньше, чем поступающих от рядовых британских граждан слов поддержки.

"Нас буквально захлестнула волна таких позитивных мейлов, где считают, что позиция Российской Федерации в том, что она требует конкретных доказательств и не готова работать с голословными заявлениями со стороны британцев, разделяется в этом обществе", - заявил Яковенко. Он указал, что по каждому случаю получения угроз посольство работает с британской полицией и высказал удовлетворенность ее действиями.