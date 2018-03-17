Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол РФ: Москва обратилась в ОБСЕ, чтобы защитить своих журналистов в Великобритании

Политика
17 марта, 22:21 дата обновления: 17 марта, 22:48 UTC+3

По словам Александра Яковенко, им стали поступать угрозы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Москва подняла вопрос о защите российских журналистов в Великобритании в ОБСЕ из-за того, что им стали поступать угрозы. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью телеканалу НТВ в субботу.

"Часть наших корреспондентов получает неприкрытые угрозы, и мы этот вопрос подняли в ОБСЕ. Мы попросили, чтобы организация защитила наших корреспондентов, наших сотрудников российских средств массовой информации от того возможного произвола, который может пойти через угрозы", - сказал Яковенко.

"Я должен сказать, что ОБСЕ отреагировала достаточно оперативно. Но возникает вопрос, насколько они способны повлиять на Великобританию - страну, которая в принципе отказывается с кем-либо что-либо обсуждать", - заметил Яковенко.

Посол добавил, что российские дипломаты в Великобритании также получают угрозы, но их значительно меньше, чем поступающих от рядовых британских граждан слов поддержки.

"Нас буквально захлестнула волна таких позитивных мейлов, где считают, что позиция Российской Федерации в том, что она требует конкретных доказательств и не готова работать с голословными заявлениями со стороны британцев, разделяется в этом обществе", - заявил Яковенко. Он указал, что по каждому случаю получения угроз посольство работает с британской полицией и высказал удовлетворенность ее действиями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Яковенко, Александр Владимирович
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
Захарова: Москва интересуется, почему Лондон работает с ОЗХО по делу Скрипаля без РФ
3
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает генконсульство королевства в Петербурге
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
В России начались выборы. Что можно и что нельзя в день голосования