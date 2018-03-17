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ЦИК РФ: ОБСЕ указала Киеву на необходимость обеспечить права граждан РФ на выборах

Политика
17 марта, 22:55 UTC+3 МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Украина приняла решение не допускать россиян на выборы в диппредставительства РФ

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по просьбе России направила обращение Киеву, в котором подчеркнута необходимость обеспечить права граждан РФ во время голосования на выборах президента России на территории Украины. Об этом сообщил журналистам в субботу член Центризбиркома России Василий Лихачев.

"Сегодня [руководитель миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента] Ян Петерсен сказал мне, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене о необходимости соблюдения прав граждан РФ при голосовании 18 марта были направлены киевским властям. ОБСЕ отреагировала на наши просьбы, на наши разговоры, на наши заявления и вышли какие-то документы, обращения о необходимости обеспечения прав и интересов граждан РФ, которые имеют право голосовать", - сказал он.

Член ЦИК пояснил, что общался с Петерсеном на приеме Центризбиркома для международных наблюдателей. "Они в курсе существования проблемы, после нашего разговора, особенно языком международного права, у них представление стало более четкое и более объемное", - заметил он.

По словам Лихачева, он назвал представителям ОБСЕ международные правовые акты, которые нарушает Украина: Всеобщая декларация прав человека 1948 года, принятые ООН два пакта о правах человека 1966 года, Европейская конвенция о правах человека.

"Вчерашняя оценка, которая прозвучала в информационном пространстве РФ, мне кажется, возымела определенное действие. Сегодня исполняющий обязанности руководителя дипломатической миссии России в Украине был приглашен к министру внутренних дел и тот, как мне передали, уже несколько в другой тональности говорил с нашим дипломатическим представительством", - отметил Лихачев.

Он подчеркнул, что "в этом разговоре российская сторона очень жестко поставила вопрос о необходимости соблюдения международных обязательств в плане обеспечения голосования граждан РФ на Украине".

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