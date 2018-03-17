В РФ начались выборы президента, избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах президента России началось на Дальнем Востоке. Первыми свой выбор смогут сделать жители самых восточных регионов страны - Камчатского края и Чукотского автономного округа.

85 субъектов РФ лежат в 11 часовых поясах. Когда на основной территории страны еще не завершился день тишины, на Камчатке и Чукотке уже наступило 08:00 воскресенья. Именно в это время участковые избирательные комиссии открывают свои двери для избирателей.

ЦИК дал старт голосованию

Члены Центризбиркома России перед открытием участков на Дальнем Востоке собрались на торжественное заседание. Сначала в атриуме ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова поблагодарила всех сотрудников избирательной системы за хорошую подготовку ко дню голосования. Она выразила надежду, что выборы пройдут достойно. Прозвучал гимн России.

После этого слово предоставили почетным гостям - телеведущей Марии Ситтель и актеру Игорю Петренко. Они рассказали о важности голосовать на выборах и призвали всех прийти на избирательный участок 18 марта. Также в ЦИК выступили министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, которые рассказали о готовности системы ГАС "Выборы" и системы видеонаблюдения ко дню голосования.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев в свою очередь выразил благодарность Памфиловой за руководство подготовкой к выборам. "Без вас я ничто, но с вами мы - сила. Но я надеюсь, сегодня - аванс, а 19-го посмотрим", - ответила она.

Затем Памфилова и министр связи Никифоров разрезали красную ленточку перед видеостеной, на которой в режиме реального времени транслируются изображения из 192 помещений для голосования. Это произошло ровно в 23:00 мск, когда началось голосование.

Булаев заметил, что на некоторых участках, судя по видеотрансляции, стояли очереди из желающих проголосовать первыми. "Можно подходить смотреть. Я уверен, что там нет нарушений, что избирательные комиссии подготовились к честной и профессиональной работе", - сказал Булаев.

Памфилова призналась, что, когда зажглись экраны на видеостене с трансляцией с участков и она увидела "соотечественников, наших россиян на Камчатке, там, далеко, далеко", у нее "сердце забилось". "Такое пульсирующее, живое [чувство]. Это наши люди, вы посмотрите, сколько там людей, вы видели очереди? Люди пришли голосовать", - сказала она.

"Несмотря на огромные размеры [России], несмотря на то, что нас разделяют эти 11 часовых поясов, эти все живые нити, ощущение, что мы все - единая страна, нас связывает, вызывает огромное чувство гордости за наших людей", - отметила глава ЦИК.

После этого члены ЦИК, гости и журналисты переместились в зал заседаний. Там были организованы сеансы видеосвязи с одной из участковых комиссий Камчатского края, с Москвой пообщались первые избиратели. Также на связь вышел избирком Чукотки.

Как голосует Россия

В полночь по московскому времени начнется голосование в Сахалинской и Магаданской областях, через час двери избирательных участков откроются для жителей Приморского и Хабаровского краев, восточной Якутии. В 2 часа ночи по московскому времени выборы начнутся на большей части Якутии, часом позже - в Забайкалье и Иркутске, еще через час - в Красноярском крае, Кемеровской области, Туве.

На Алтае, в Омской, Томской, Новосибирской областях голосование начнется в 05:00 мск, в 06:00 мск эстафету перехватит Урал, через час - регионы Поволжья.

В центральной части России, на Северном Кавказе и северо-западе РФ участки откроются в 8:00 мск. Последними голосовать начнут жители самого западного региона - Калининградской области, участки здесь откроются в 09:00 мск и закроются в 21:00 мск. Только после этого станут известны первые результаты выборов по всей стране.

В соответствии с законом голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени. Если же на территории избирательного участка живут люди, рабочее время которых совпадает со временем голосования (это касается предприятий непрерывного цикла или рабочих-вахтовиков), по решению регионального избиркома начало голосования на этом участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа.

Закроются же последние избирательные участки, когда для жителей восточной части РФ уже начнется 19 сентября. ЦИК начнет оглашать результаты волеизъявления граждан после 21:00 мск, когда завершится голосование в Калининградской области. При этом выборы еще будут продолжаться для россиян, находящихся в странах Северной и Южной Америки.

О выборах

Выборы президента России проходят в седьмой раз. Глава государства избирается на шесть лет. Согласно Конституции РФ, президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет. Порога явки, без достижения которого выборы считались бы несостоявшимися, в России не существует.