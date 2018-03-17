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Глава Минкомсвязи: система ГАС "Выборы" готова к работе на выборах президента

Политика
17 марта, 23:08 дата обновления: 17 марта, 23:53 UTC+3

Избирательные участки уже открылись на Камчатке и Чукотке

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Государственная автоматизированная система "Выборы" готова к проведению выборов президента 18 марта. Об этом сообщил в субботу министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

"Главный конструктор системы ГАС "Выборы" вместе с руководителем Федерального центра информатизации ЦИК России направили официальное уведомление председателю ЦИК по итогам системных тренировок об официальной готовности системы ГАС "Выборы" к проведению выборов президента РФ", - сказал он на торжественном мероприятии в ЦИК, посвященном началу голосования.

Никифоров рассказал о сервисе видеонаблюдения: по его словам, видеотрансляции будут обеспечиваться из участковых избирательных комиссий, а также впервые в истории России из территориальных избирательных комиссий. "Всего более 46 тыс. камер будут обеспечивать возможность онлайн-наблюдения за всей процедурой голосования, подсчета голосов и уже подведения итогов", - отметил министр.

По его словам, специальный сайт нашвыбор2018.рф заработает в ближайшее время. "В субъектах РФ по мере начала голосования будут открываться трансляции с соответствующих камер", - пояснил он. Техническим оператором видеотрансляции выступает компания "Ростелеком". "Они уже подписали соответствующие акты и подвели итоги начала работы системы со всеми избирательными комиссиями субъектов РФ", - уточнил Никифоров.

Выборы президента начались в России в 23:00 мск, когда в самых восточных регионах - Камчатском крае и Чукотском автономном округе - в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки.

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