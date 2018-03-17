Участки для голосования на выборах с помощью портала госуслуг выбрали 1,6 млн человек

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Участки для голосования на выборах президента РФ с помощью портала госуслуг выбрали 1,6 млн человек. Об этом сообщил в субботу министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

"Одной из новинок этой кампании стала система "Мобильный избиратель", когда можно было выбрать участок для голосования с помощью портала gosuslugi.ru. Число избирателей, которые воспользовались таким выбором, весьма впечатляет - это 1 млн 600 тыс. человек", - сказал он на торжественном мероприятии в ЦИК, посвященном началу голосования.

Глава Минкомсвязи отметил, что такой механизм действительно удобен для пользователей. "ЦИК к проведению выборов РФ предлагал огромное количество разных инноваций, так, чтобы сделать саму процедуру гораздо более прозрачной, повысить доверие к выборной системе, самое главное - сделать все удобным для избирателя", - добавил он.

Выборы президента начались в России в 23:00 мск, когда в самых восточных регионах - Камчатском крае и Чукотском автономном округе - в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки.